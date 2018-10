Draghi | Italia e Brexit le incertezze dell' Europa

Bce - Draghi su Italia : 'non è nostro compito finanziare deficit - su capital key aggiustamenti ma anche per Brexit' : "Non è nostro compito finanziare il deficit. Noi ci occupiamo di politica monetaria, non di politica fiscale". Così il numero uno della Bce, Mario Draghi, nella conferenza stampa successiva all'annuncio dei tassi, in cui diversi giornalisti hanno posto domande sulla situazione in corso in ...

Bce - Draghi : «Italia come Brexit - è tra le incertezze. Fiducia per intesa con Ue» : Rispettate le previsioni degli analisti e degli operatori. «Sullo spread non ho la sfera di cristallo, abbassare i toni potrebbe essere utile a ridurre le tensioni»

Draghi : “Lo spread sta danneggiando le banche. Fiducioso che Italia e Ue troveranno un accordo” : Secondo il presidente della Bce, Mario Draghi, l’Italia, come la Brexit e la guerra commerciale, «è fra le incertezze per lo scenario economico dell’Eurozona». Ma Draghi si dice «Fiducioso che si troverà un accordo». La Bce conferma che il Qe proseguirà fino a dicembre e al ritmo di acquisti di 15 miliardi mensili, e «anticipa che in seguito, se i ...

