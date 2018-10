tg.la7

: Draghi duro: 'La Bce non si piegherà alle esigenze italiane. Lo spread danneggia il credito' - TgLa7 : Draghi duro: 'La Bce non si piegherà alle esigenze italiane. Lo spread danneggia il credito' - AlbasWorld : #Draghi complimenti a questa Unione Europea, la stessa che ha condannato l'Italia per il carcere duro a Provenzano!… - Massimoguerrera : Draghi oggi farà un discorso duro senza spazio di manovra per il Governo, per porre le basi alla sua candidatura al… -

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Il presidente definisce l'Italia elemento di incertezza per lo scenario economico europeo, come la Brexit e la guerra commerciale e avverte: 'La Banca centrale non finanzia il deficit'. Ma poi si ...