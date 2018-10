Dove sono finiti i difensori della democrazia?

Salvini - la legalità finisce Dove ci sono gli amici? : Il 5 settembre, a Milano, le forze dell'ordine hanno fatto sgomberare una palazzina di Alitalia. Il risultato della linea dura sulle occupazioni voluta da Salvini è stato sessanta famiglie finite per strada, compresi 25 bambini. Questa mattina gli agenti della Guardia di Finanza, su richiesta della Corte dei Conti, hanno tentato di entrare in una palazzina a Roma, anche questa occupata, per un sopralluogo. Ma questa volta gli agenti delle ...

Corea del Nord e Corea del Sud hanno deciso di demilitarizzare la Joint Security Area - Dove i due eserciti sono a diretto contatto : Corea del Nord e Corea del Sud hanno deciso di demilitarizzare la Joint Security Area, l’unico punto dove è possibile attraversare il confine tra i due paesi e l’unico dove i loro eserciti sono a diretto contatto. Nella Joint Security Area The post Corea del Nord e Corea del Sud hanno deciso di demilitarizzare la Joint Security Area, dove i due eserciti sono a diretto contatto appeared first on Il Post.

Pensioni Quota 100 e Opzione Donna - ‘Dove sono le risorse?’ : E’ ancora guerra aperta con il Governo giallo-verde sul tema Pensioni con Quota 100: Cesare Damiano ricorda che ‘secondo i dati Inps, il costo medio annuo di questa proposta sarebbe pari a 6 miliardi di euro’. Si riferisce ad una relazione della scorsa legislatura, alla Commissione Lavoro della Camera, in riferimento a una proposta di legge equivalente a quella della Quota 100. Ma Damiano pone dubbi anche sulle risorse ...

La sconfitta di Gioia Tauro : il maxi-porto dimenticato Dove i sogni di modernità sono diventati decadenza : Inizio da Gioia Tauro questo viaggio tra le ferite d’Italia, i luoghi in cui lo Sviluppo, le promesse e le premesse economiche si sono trasformate in cimiteri di opere pubbliche e private, rottami di un naufragio, sfasciume di miliardi. Intrigo pauroso di interessi tra avventurieri e maneggioni della politica e della economia. E delle mafie. Che sp...

Gigliola Cinquetti/ Video : "Sono tornata a cantare Dove più mi piace : nei teatri - dal vivo" (Vieni da me) : Gigliola Cinquetti sarà tra gli ospiti dell'appuntamento pomeridiano di Vieni da me. La nota diva della musica italiana si racconterà tra successi, famiglia e... (ore 14.00, Rai 1)(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 04:57:00 GMT)

Sony parla delle prossime uscite degli studi PlayStation ma Dove sono Death Stranding - Ghost of Tsushima e The Last of Us : Part II? : Déraciné (il primo progetto VR di From Software) in uscita il 6 novembre, il rinvio di Days Gone, e l'uscita di Concrete Genie ed Everybody's Golf VR fissate per la primavera del 2019. Se un articolo pubblicato sul PlayStation Blog e intitolato: "Le prossime uscite dei Worldwide studios di PlayStation: il futuro dei giochi per PS4" si conclude con questi nomi, le domande di una Parte dei fan sono inevitabili.Dov'è la data della beta di Dreams ...

Salvini contro i "professoroni" : "Io sono ignorante - ma voi Dove eravate?" : Aspetto che tutti questi geni che spiegano al nuovo governo, umile arrivato da poco, noi poverini, ultimi della fila, pinocchietti, calimeri…voi geniali rappresentanti dell'economia che ...

Grande Fratello Vip - Maurizio Battista a Blogo : "La Giorgi delusione maggiore. I grandi Dovevano dare l'esempio - sono stati i peggiori" : “Il programma non è trash, ce lo fanno diventare i concorrenti”. Maurizio Battista parla così del Grande Fratello Vip a pochi giorni dal ritiro dal reality di Canale 5. Un addio a sorpresa e imprevisto, con il comico che era addirittura in possesso del biglietto di rientro in gioco, andato di conseguenza sprecato.“sono andato via perché sentivo che stavamo tirando troppo la corda”, afferma l’attore romano a TvBlog. “Avrei potuto dire cose ...

Le verità di Mirabelli : “Donnarumma? Mi sono pentito. Bonucci? Doveva chiudere la carriera al Milan ma…” : Le verità di Mirabelli in merito al suo anno di Milan: l’aver riunito i fratelli Donnarumma è ciò di cui si è pentito, l’addio di Bonucci non è andato secondo i piani Ospite della trasmissione ‘Processo’, in onda su 7Gold, l’ex direttore sportivo del Milan, Massimiliano Mirabelli ha svelato alcuni retroscena sul suo anno passato come dirigente rossonero. Insieme a Fassone, Mirabelli è stato uno degli uomini di ...

Uomini e Donne - Giorgio Manetti a Domenica Live : "Gemma Doveva scusarsi. Sono stato malissimo - ci credevo veramente" : Giorgio Manetti, ex protagonista del Trono Over di Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5, è stato intervistato da Barbara D'Urso, durante la puntata odierna di Domenica Live.L'ex "Gabbiano" di Uomini e Donne, ex compagno di Gemma Galgani, ha esordito, parlando velocemente della sua vita prima dell'approdo nello studio del programma condotto da Maria De Filippi:prosegui la letturaUomini e Donne, Giorgio ...

Caso Cucchi - il carabiniere Francesco Tedesco : 'Sono rinato - ho fatto il mio Dovere' - : Così il militare dopo la svolta nel processo per la morte del geometra romano, avvenuta con le sue accuse ai colleghi Raffaele D'Alessandro e Alessio Di Bernardo. Tedesco, al momento sospeso dal ...

Il Milan riparte... da -10 : ecco Dove sono impegnati i nazionali : A volte una sosta è provvidenziale, per rimettere ordine e ripartire con più slancio. Altre volte, invece, è deleteria, perché spezza il ritmo tanto faticosamente trovato. Nel caso del Milan, barrare ...

Grande Fratello Vip 2018 - il comunicato per i maschietti della Casa : ecco Dove possono masturbarsi : comunicato a 'luci rosse' nella notte da parte del Grande Fratello Vip 2018. La produzione ha svelato in confessionale a Enrico Silvestrin e Giulia Provvedi dove poter praticare autoerotismo senza ...

