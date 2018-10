Dorelan e Virtus Pallacanestro | l’unione fa la forza e migliora le performance sportive

sportfair

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Una nuova collaborazione di ampio respiro fra l’azienda forlivese specializzata nella produzione di sistemi letto e il club italiano diper un progetto che include i migliori prodotti del mondo contract Al via un nuovo gioco di squadra: dopo essersi avvicinata al Bologna Calcio e ad altre numerose realtà del mondo sportivo,ha deciso di dare il via ad una collaborazione di più ampio respiro con laSegafredo, creando un vero e proprio progetto capace di andare oltre alla semplice fornitura dei materassi per gli sportivi. Con la nuova stagione 2018-2019Bologna hanno intrapreso una collaborazione che prevede la fornitura dei materassi ReActive a tutti i giocatori della squadra e ha allestito Casacon una soluzione completa che include i migliori prodotti del mondo contract. CIAMILLO Dalla fine del 2017 l’azienda forlivese, ...