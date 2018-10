Donna partorisce su un volo Etihad | la piccola è stata chiamata Paradiso

Etihad : Donna partorisce su volo da Abu Dhabi a Giacarta : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Partorisce in trattoria : la Donna non sapeva di essere all'ottavo mese : La bambina infatti, il cui nome è Chiara , è venuta al mondo il 13 ottobre pesando 2.871 kg. Sia lei che la neomamma godevano, dunque, di ottima salute. Non solo, questo insolito parto ha coinvolto ...