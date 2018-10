Donna muore e lascia in eredità 360mila euro a un gattile

Pesaro : una Donna disabile muore in casa per un incendio provocato da una sigaretta : Una donna disabile di 81 anni è morta nell'incendio della sua casa a Pesaro, causato da una sigaretta che stava fumando. È accaduto questa mattina intorno alle 8: a dare l'allarme è stata la badante ...

Livorno - Donna graffiata da un gatto muore dissanguata : prendeva farmaco anticoagulante : Silvana Masotti, una donna di 88 anni di Vada, in provincia di Livorno, è stata trovata morta dissanguata nel cortile della sua abitazione: a causarne il decesso le ferite inflitte alle sue gambe dai graffi di un gatto di una vicina di casa.Continua a leggere

Auto piomba sui tavolini di un bar : muore Donna. Paura nella città italiana : Una mattina come tante, una breve sosta per sorseggiare qualcosa di caldo, all’improvviso la tragedia. Una donna di 45 anni è morta agli Spedali civili di Brescia dopo essere stata investita da un’Auto che ha travolto i tavolini di un bar. L’incidente e’ avvenuto questa mattina in via Milano, la strada che porta al centro di Brescia. La vittima era seduta quando è stata investita alle spalle da un veicolo. Secondo le ...

Brescia - auto su tavoli bar. Muore Donna : 17.15 Una donna di 45 anni è morta in ospedale, a Brescia, dopo essere stata travolta da un'auto piombata sui tavolini di un bar. La vittima era seduta quando è stata investita alle spalle da un'auto. In base alle prime ricostruzioni, la vettura avrebbe sterzato bruscamente per evitare un incidente con un altro mezzo. Le condizioni della donna erano apparse subito gravi. E' poi deceduta in ospedale.

Firenze - tir dei rifiuti non si accorge di lei e la travolge : Donna muore alla fermata bus : La donna aspettava l'autobus quando, per motivi ancora da chiarire, è avvenuto il dramma. Il camion, impegnato in retromarcia per un manovra, non si è accorto di lei e l'ha travolta. Per la vittima inutili i soccorsi, per lei non c'è stato nulla da fare: è morta sul colpo. L'autista del mezzo, 40enne, è stato portato in ospedale, dove sarà sottoposto ad alcol test e drug test.Continua a leggere

Versilia - Donna muore investita da treno : 13.23 Una donna è stata investita dal treno intercity 662, Livorno-La Spezia, poco dopo la stazione di Pietrasanta (Lucca) ed è deceduta. L'incidente, la cui dinamica deve essere ancora ricostruita, è avvenuto intorno alle 7. Per consentire i rilievi dell'autorità giudiziaria la linea Pisa-La Spezia è stata bloccata in entrambi i sensi per circa 2 ore. Intorno alle 9 è stato riattivato uno dei binari. Pesanti i ritardi per tutti i convogli, ...

Donna si sporge dal 27° piano di un palazzo per scattare un selfie - precipita e muore : ecco il VIDEO : Una Donna è precipitata dal 27° piano di un palazzo residenziale mentre si sporgeva per scattare un selfie: è accaduto a Panama, nel quartiere residenziale del Cangrejo. La vittima, di nazionalità portoghese, si era seduta sulla ringhiera del balcone per scattarsi una foto con lo smartphone quando ha perso l’equilibrio ed è caduta nel vuoto. Sui social circola un VIDEO della Donna mentre precipita, ripreso da un palazzo vicino. Donna si ...

Donna muore dopo l'intervento nel Napoletano : 'È stata avvelenata dai farmaci' : Subito dopo la vicenda di una Donna salvata in extremis, nel cui addome era stato 'dimenticato' il filo di un laparoscopio, scoppia un altro caso nella clinica Villa dei Fiori di Acerra, la più grande ...

Torino : Donna muore schiacciata nello scontro tra un camion e un’auto : La donna era alla guida della sua Peugeot che è rimasta schiacciata tra un camion della raccolta rifiuti e un'altra auto.Continua a leggere

Macerata : Donna va a fare una gastroscopia e muore subito dopo : Una sessantanovenne è morta subito dopo essersi sottoposta a una gastroscopia in una clinica di Macerata. Spetterà agli inquirenti tentare di risalire alle cause del decesso.Continua a leggere

Bologna - Donna muore per un intervento e la famiglia riceve un maxi risarcimento : Nel 2009 una donna di 37 anni fu operata per rimuovere dei calcoli renali. L'intervento, tuttavia, ebbe delle complicazioni che portarono la donna alla morte; i parenti decisero quindi di fare causa all'ospedale. Nove anni dopo, la causa ha portato il giudice a stabilire un maxi risarcimento per i congiunti. Bologna, risarcimento milionario alla famiglia della vittima La donna, dopo l'intervento chirurgico di asportazione dei calcoli, ebbe delle ...