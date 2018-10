Donald Trump | Russia e Cina intercettano le telefonate del presidente | ' Vogliono

3 cellulari privati - nessuna rotazione : e così Cina e Russia ascoltano Donald Trump alla Casa Bianca : L'intelligence statunitense avrebbe accertato che la Russia e la Cina ascoltano le telefonate personali del presidente Donald Trump per ottenere informazioni in modo tale da influenzare la politica ...

Le elezioni di mid term contano poco : il vero obiettivo di Donald Trump è la sfida alla Cina : Anche in caso di sconfitta in questa tornata elettorale, il presidente Usa continuerà con la sua agenda. Che prevede lo scontro con le istituzioni sovranazionali e il gigante orientale La mission impossible di Beto O’Rourke, l'uomo che vuole sconfiggere Donald Trump "

Midterm - democratici avanti alla Camera/ Elezioni Usa - ultime notizie : sondaggi - Donald Trump al 47% : Usa, Elezioni di Midterm: meno due settimane. ultime notizie, prova cruciale per Trump: ecco cosa può accadere dopo il voto in programma il prossimo 6 novembre(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 19:19:00 GMT)

Lady Gaga per i diritti dei trans contro le politiche di Donald Trump : 'Una leadership ignorante' : Questa definizione univoca del genere di una persona ' su base biologica chiara, fondata nella scienza, oggettiva e gestibile ' potrebbe essere il primo passo per annullare ufficialmente, dal punto ...

Lady Gaga per i diritti dei trans contro le politiche di Donald Trump : “Una leadership ignorante” : La battaglia di Lady Gaga per i diritti dei trans e in generale per quelli della comunità LGBTQ nel suo complesso prosegue senza sosta nell'era Trump. La popstar e attrice, in stato di grazia dopo il successo clamoroso al botteghino del film A Star is Born di cui è protagonista al fianco del regista Bradley Cooper, continua ad utilizzare la sua influenza mediatica per diffondere messaggi di apertura e solidarietà. Come già accaduto in ...

Due settimane e Donald Trump affronterà il primo giudizio popolare : ... anziano e conservatore di quello che corre alle urne per le presidenziali; possono contare poi su una economia in crescita e un basso livello di disoccupazione. Hillary Clinton Mappa Paese e ...

Vedere Donald Trump rispondere all'assalto della giornalista di "60 Minutes" insegna molto sull'America di oggi. La stessa che il 6 novembre andrà alle urne.

Donald Trump prepara una stretta sui diritti dei transgender : Non esistono : ... ha preferito non rilasciare alcun commento sul caso che, è a poco più di due settimane dalle elezioni di midterm, è destinato a diventare una questione politica.

Usa - Guantanamo resterà aperta per altri 25 anni. Donald Trump cancella un’altra decisione di Barack Obama : Donald Trump lo aveva annunciato nel suo discorso sullo stato dell’Unione il 31 gennaio scorso: Guantanamo non chiuderà, come invece aveva promesso e deciso l’es presidente Usa Barack Obama. “In passato abbiamo stupidamente rilasciato centinaia di pericolosi terroristi, solo per ritrovarli poi di nuovo nel campo di battaglia, incluso il leader dell’Isis al-Baghdadi” aveva detto l’inquilino della Casa Bianca. A ...

Eminem - il dio bianco del rap : non solo Donald Trump tra i freestyle più famosi di Slim Shady - 1 / 11 - : 17 ott 2018 - Entrato a gamba tesa in un mondo, quello dell'hip-hop, dominato dagli afroamericani, Eminem resta per moltissimi imbattuto. I primati che si porta addosso sono parecchi: dal primo oscar per un rapper, conquistato con 'Lose ...

E Donald Trump lascia (di nuovo) Melania sotto la pioggia : Melania e Donald Trump sul prato della Casa BiancaMelania e Donald Trump sul prato della Casa BiancaMelania e Donald Trump sul prato della Casa BiancaMelania e Donald Trump sul prato della Casa BiancaMelania e Donald Trump sul prato della Casa BiancaOops!… I Did It Again. A farlo dire a Britney Spears potrebbe suonare così. Donald Trump c’è cascato di nuovo, mentre lasciava la Casa Bianca al fianco di Melania: il presidente si è ...

Assassin's Creed Odyssey : scovato un easter egg legato a Donald Trump : L'ultimo epico Assassin's Creed Odyssey ha avuto un grande inizio, visto che il gioco, uscito poco fa, è stato ben recensito e ben accolto dal pubblico. Una cosa che i giocatori amano sempre in grandi giochi come questo è scovare easter egg e questo RPG d'azione offre easter egg allusivi sia a Splinter Cell che a The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Tuttavia, come segnala Gamerant, gli easter egg non si fermano qui, poiché il gioco ne ...

La pornostar Stormy Daniels ha perso una causa per diffamazione contro Donald Trump : La pornostar Stormy Daniels – il cui vero nome è Stephanie Clifford – ha perso una causa di diffamazione contro il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Questa sconfitta non dovrebbe comunque avere effetti sull’altra causa che Daniels ha fatto a The post La pornostar Stormy Daniels ha perso una causa per diffamazione contro Donald Trump appeared first on Il Post.