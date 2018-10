“Donald Trump intercettato da Russia e Cina? Compri un Huawei!”

Movie Mag - Spike Lee : “Donald Trump? Io lo chiamo Agente Orange” : Il 26 settembre alle 23.20 prima puntata stagionale di Movie Mag, il magazine di attualità cinematografica firmato Rai Movie. – “Donald Trump, ormai, per me è l’‘Agente Orange’. Quando all’estero mi chiedono della situazione attuale in America, rispondo con il titolo di un film di Peter Weir: Un anno vissuto pericolosamente”-. La voce e le parole sono quelle del regista di culto Spike Lee, ora nelle sale con l’acclamato BlacKkKlansman, ...

Trump rischia l’impeachment? I casi Cohen e Manafort/ Ultime notizie - avvocato accusa : “Donald è un corrotto” : Doppio guaio per Donald Trump: Ultime notizie. Ex avvocato Michael Cohen vuole patteggiare con le autorità giudiziarie per accuse, da Stormy Daniels al RussiaGate. Scoppia caso Manafort(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 14:03:00 GMT)