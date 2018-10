Don Marco Zacchini La mia canonica ha la porta sempre aperta

Solidarietà di Marco Sorbara a Emily Rini 'Deve essere rispettata perchè Donna ed eletta dal popolo' : "Non posso credere " prosegue Sorbara " che dietro a tutto questo ci sia la solita, vecchia idea che la politica, specie nei ruoli decisionali, non sia per le donne. La collega Rini ha ricevuto il ...

Ave Maria su Tv2000 - nella seconda puntata Michelle Hunziker ospite di Don Marco Pozza : nella prima serata di martedì 23 ottobre, dalle 21:05 in poi, la conduttrice Michelle Hunziker sara' l’ospite speciale della seconda puntata di Ave Maria [VIDEO], la trasmissione condotta da don Marco Pozza su Tv2000. Nel corso della puntata, il cui trailer video è visibile sul sito e sul canale Youtube dell'emittente, la conduttrice svizzera rispondera' alle domande del cappellano del carcere di Padova e raccontera' quali sono i vincoli che la ...

Pattinaggio artistico - Skate America 2018 : Charlène Guignard e Marco Fabbri conquistano il secondo posto! Madison Hubbell e Zachary Donohue vincono la tappa : Il primo podio non si scorda mai. Nella specialità della danza sul ghiaccio Charlène Guignard e Marco Fabbri hanno conquistato, per la prima volta in carriera, la seconda posizione alla prima tappa del circuito ISU Grand Prix 2018-2019 di Pattinaggio di figura, Skate America 2018, quest’anno in scena alla Angels of the Winds Arena di Everret (Washington). Gli atleti allenati da Barbara Fusar Poli hanno difeso la seconda piazza già ottenuta ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta tre fake news e svela cosa è davvero successo tra Lega e M5s sul conDono fiscale : E’ vero che i Cinque stelle hanno firmato un mega condono e poi se ne sono accorti e se ne sono pentiti? E’ vero che tutta l’Europa è preoccupata perché l’Italia vara il reddito di cittadinanza? E’ vero che Angela Merkel ha incontrato Giuseppe Conte e ha promosso le sue riforme che l’hanno molto impressionata? Questa settimana Marco Travaglio in esclusiva su Loft smonta queste tre fake news per il 40esimo ...

Uomini e Donne - che fine hanno fatto Soleil Sorge e Marco Cartasegna : Soleil Sorge e Marco Cartasegna sono entrambi usciti da Uomini e Donne, ma non insieme. Nel programma di Maria De Filippi, infatti, lei corteggiava Luca Onestini ed è stata la sua scelta. Lui invece ha scelto Federica Benincà. L’attrazione tra loro, però, c’è sempre stata e per un periodo hanno fatto qualche esterna suscitando tanta polemica in studio. Una volta usciti dalla trasmissione, la storia di Marco è finita praticamente subito. Soleil e ...

Marco Cartasegna parla di Uomini e Donne e rompe il silenzio su Soleil : Uomini e Donne: Marco Cartasegna e le belle parole per Soleil Sorgè Marco Cartasegna è stato recentemente intervistato dal sito Coming Soon, in cui ha parlato della sua esperienza a Uomini e Donne e della sua relazione ormai finita con Soleil Sorgè. L’ex tronista del programma condotto da Maria De Filippi ha dichiarato che quella vissuta in tv è stata un’esperienza che gli ha lasciato tantissimi bei ricordi. Marco, nonostante abbia ...

Ave Maria - da martedì in prima serata su Tv2000 : conduce Don Marco Pozza : Dopo aver sondato le chiavi spirituali ed emotive del Padre Nostro, il cappellano del carcere di Padova Don Marco Pozza conduce Ave Maria. La prima puntata del programma andra' in onda su Tv2000 [VIDEO] nella prima serata di martedì 16 ottobre, alle ore 21:05. Nel corso delle dieci puntate della trasmissione Don Marco parlera' della preghiera Mariana più famosa con donne appartenenti al mondo della cultura, dello sport, dello spettacolo, ma ...

Uomini e Donne - trono over : duro faccia a faccia tra Marco e Gian Battista | Video : Oggi pomeriggio è andata in onda una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne. La protagonista della puntata è stata ovviamente Gemma Galgani, pilastro principale del programma di Maria De Filippi. La dama è divisa tra Rocco e Marco, ma oggi ha salutato quest’ultimo. Rocco le ha addirittura regalato un anello, dicendo però che non si tratta assolutamente di qualcosa di impegnativo. Marco ha lasciato il programma, perché Gemma ha ...

GEMMA GALGANI TRA ROCCO E MARCO / Uomini e Donne - Cappagli va via ma arriva Maurizio! (Trono Over) : GEMMA GALGANI, dama del Trono Over di Uomini e donne, riceve un anello da ROCCO ma il cavaliere la delude ancora una volta. Intanto MARCO insiste ancora...(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 15:45:00 GMT)

Uomini e Donne - Tina Cipollari fa coppia con Marco Travaglio? A Che tempo che fa il siluro di Nino Frassica : La più improbabile delle coppie? Quelle composta da Marco Travaglio e Tina Cipollari , il direttore del Fatto Quotidiano e la protagonista di Uomini e donne , il programma di Maria De Filippi su ...

Nuoto - Olimpiadi Giovanili 2018 : Marco De Tullio e Anna Pirovano in finale nei 400 sl uomini e 200 misti Donne. Thomas Ceccon in evidenza nei 100 dorso : Prima giornata di gare alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires (Argentina) e la piscina sudamericana ha riservato ottimi riscontri agli atleti nostrani impegnati nelle prime specialità in programma. Nelle heat dei 100 dorso uomini l’atteso Thomas Ceccon ha ottenuto il terzo tempo dell’overall siglando il crono di 55″33 e mettendo in mostra una buona seconda vasca (28″67). Un riscontro buono per l’allievo di ...

MARCO CUCOLO/ Lory Del Santo e la morte di Loren : “AneDonia? C'erano dei sintomi ma...” (Domenica Live) : MARCO CUCOLO sarà l’ospite “misterioso” che parlerà di Lory Del Santo durante la nuova puntata di Domenica Live, dopo la polemica che si è creata nei giorni scorsi.(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 16:29:00 GMT)

Domenica Live - Marco Cucolo parla della morte di Loren - il figlio di Lory Del Santo : "Lei era ed è una Donna distrutta nel cuore" : Marco Cucolo, fidanzato di Lory Del Santo, è stato ospite di Barbara d'Urso a Domenica Live. Lui era legatissimo a Loren, ricorda la conduttrice, oltre all'altro figlio, Devin.prosegui la letturaDomenica Live, Marco Cucolo parla della morte di Loren, il figlio di Lory Del Santo: "Lei era ed è una donna distrutta nel cuore" pubblicato su Gossipblog.it 07 ottobre 2018 15:08.