Dl Genova | arriva il via libera sui conti

Dl Genova - arriva l’ok dalla commissione : La commissione Bilancio ha dato il via libera (con alcune riserve) alla ripresa dell’esame dei 350 emendamenti, rinviata per due volte. L’opposizione insorge

Il Decreto Genova arriva al rush finale : Domani partirà l’iter per la conversione in legge. Incontro tra Bucci e il presidente Anac. Cozzi: «In via Perlasca rimozione controllata dei resti». Sul reperto 132: «Importante perché integro»

Il decreto Genova arriva al rush finale : Domani partirà l’iter per la conversione in legge: 600 emendamenti. Toninelli: «L’opera avrà il sigillo dello Stato». Toti replica: «Proclami sovietici»

Genova - centinaia in piazza : «Liberate la Valpolcevera». Oggi arriva Toninelli : «Liberate la Valpolcevera». E' quanto si legge su uno degli striscioni principali portati in piazza questa mattina a Genova nel giorno in cui il ministro alle Infrastrutture...

Casalino - audio dopo Genova : «Mi è saltato il Ferragosto» Poi arrivano le scuse ufficiali : Il portavoce di Palazzo Chigi avrebbe inviato un audio ad alcuni giornalisti in cui si lamentava delle vacanze saltate a causa della tragedia. L’ira dell’ex premier del Pd

Decreto Genova - Maestripieri - Cisl - critico : "Da Roma non è ancora arrivato un centesimo" : ... servono almeno 30 mln per coprire tutto il 2019 e bisogna garantire la tutela a migliaia di lavoratori della zona rossa e non solo, che significa salvaguardare dal tracollo l'economia della città e ...

Il decreto Genova arriva al Quirinale. Ecco cosa prevede : Salvo ricorsi, non sarà Autostrade per l'Italia a ricostruire il ponte Morandi. Nella bozza definitiva del decreto Genova, licenziata dalla Ragioneria generale dello stato dopo e ora allo studio del Quirinale, il governo gialloverde ha trovato il modo di estromettere Aspi dalla fase di ricostruzione

Commissario - Autostrade e i fondi dello Stato : cosa prevede il decreto Genova arrivato al Colle : L’atteso decreto sul viadotto Morandi, dopo 44 giorni dal crollo, è arrivato al Quirinale. Sul discusso provvedimento la Ragioneria dello Stato ha messo oggi la bollinatura per la copertura delle spese ed ora è pronto per la valutazione del Colle e la pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Ma il teso non contiene solo le «Disposizioni urgenti per ...

Decreto Genova - “arrivata la bollinatura della Ragioneria dello Stato”. Testo ora va al Quirinale : La tanto attesa bollinatura della Ragioneria dello Stato sul Decreto Genova è arrivata. Fonti del ministero dell’Economia prima e poco dopo la conferma del vicepremier Luigi Di Maio da Bruxelles fanno titare un sospiro di sollievo tutto. “Mi ha scritto il premier Conte stanotte, è arrivata la bollinatura del Decreto su Genova”. Il Decreto urgenze, che contiene le misure per affrontare l’emergenza di Genova dopo il crollo del ...

Dl Genova : è arrivato il via libera della Ragioneria - ora va al Quirinale : "Mi ha avvertito il presidente Conte che la bollinatura sul decreto Genova è arrivata": lo ha riferito il ministro dello sviluppo, Luigi Di Maio, parlando con i giornalisti a Bruxelles. La notizia è stata confermata dal Ministero dell'Economia. Ora il testo sarà trasmesso al Quiriale.Il testo era stato approvato "salvo intese" dal Consiglio dei ministri del 13 settembre ma inizialmente la Ragioneria ...