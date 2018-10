Dj Fabo | Cappato | “Potrei aiutare anche altre persone La mia disobbedienza civile

fanpage

: Domani ci sarà la sentenza su Marco Cappato, accusato di aver aiutato dj Fabo a morire in Svizzera. Spero in un’Italia ancora civile. - SirDistruggere : Domani ci sarà la sentenza su Marco Cappato, accusato di aver aiutato dj Fabo a morire in Svizzera. Spero in un’Italia ancora civile. - ilpost : La Corte Costituzionale ha dato tempo un anno al Parlamento per legiferare su casi come quelli di Fabiano Antoniani… - RaiNews : #DjFabo, la #Consulta non decide sul suicidio assistito e rimanda al Parlamento: 'Vuoti di tutela, un anno per colm… -

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Intervistato da Fanpage.it, Marco, radicale e tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni, commenta la decisione della Consulta che impone al Parlamento di affrontare il tema del fine vita entro un anno: "È una decisione molto positiva perché non è vero come alcuni scrivono che la Corte ha semplicemente rinviato o che ha deciso di non decidere: la Corte ha scritto che oggi la legge non è adeguata e quindi, è vero che il Parlamento ha l'occasione di riprendere in mano la discussione della legge, ma con un'indicazione molto precisa sull'esigenza del risultato finale e addirittura con una data di scadenza, per cui noi siamo fiduciosi perché se il Parlamento non colmerà il vuoto, la Consulta potrà intervenire tra 11 mesi".