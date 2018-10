Difese immunitarie nei bimbi | 6 modi per rinforzarle

dilei

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Quando la stagione cambia e arriva l’inverno, lesi abbassano, soprattutto quelle dei bambini. Per questo è fondamentale rafforzare il sistema immunitario dei, i più esposti a virus e malattie, soprattutto se frequentano l’asilo nido o la scuola. L’alimentazione, lo stile di vita e lo stato psicofisico dei più piccoli possono influire sulle. Ecco cosa fare per proteggere i bambini dai malanni di stagione, creando per loro uno “scudo naturale”. La dieta – Per prima cosa è importante che i bambini seguano una dieta sana ed equilibrata, per stimolare il sistema immunitario. Ogni giorno portate a tavola almeno cinque porzioni di frutta e verdura, accompagnati da legumi, frutta secca, semi e cereali integrali, senza dimenticare le proteine animali magre. Per fare il pieno di vitamina C preparate per i bambini ...