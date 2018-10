Difesa sempre legittima | il centrodestra unito vota la legge in Senato

Legittima Difesa - Lega la spunta al Senato. 'Sia sempre proporzionata all'offesa' : L'Aula del Senato approva a larga maggioranza la riforma della Legittima difesa: una norma tradizionalmente cavallo di battaglia della Lega, approvata non solo dalla maggioranza gialloverde, ma anche ...

Il Senato approva la legittima Difesa : sarà sempre riconosciuta a chi si difende da un ladro : Il Senato ha votato oggi per l'approvazione dell'articolo 1 della riforma della legittima difesa, che presuppone la sussistenza della legittima difesa sempre. I voti contrari sono stati 52, favorevoli M5S, Lega, Fi e Fdi. Passa anche l'articolo 2: l'approvazione ha visto 245 voti favorevoli, 4 contrari e 3 astenuti. Assieme alla maggioranza M5S e Lega ha votato a favore anche il Pd, contrari solo i Senatori di LeU. L'articolo stabilisce che è ...

La legittima Difesa sarà sempre presunta e per non essere puniti basterà un "grave turbamento". Al Senato si vota la legge della Lega : Via libera dell'aula del Senato all'articolo 1 del ddl sulla legittima difesa. È uno dei capisaldi della riforma targata Lega. L'articolo 1 infatti modifica l'articolo 52 del codice penale e introduce la parola "sempre". Quindi, la legittima difesa, di fatto, è sempre presunta, ovvero si riconosce sempre - nei casi dettati dalla legge - la proporzione tra offesa e difesa. I voti favorevoli sono 194, i voti contrari 52 e 4 gli ...

