Diaframma contraccettivo | cos’è | come si mette e a chi è consigliato

dilei

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Ilè un metodo“a barriera”, utilizzato per prevenire una gravidanza indesiderata. Si tratta, insieme all’anello vaginale e al cerotto, di un degli anticoncezionali meno conosciuti, soprattutto fra i giovani. Di cosa si tratta? Ilvaginale è una coppetta di gomma morbida con un bordo particolarmente spesso in cui è situata una molla a spirale oppure due archetti in metallo. In vendita esistono molte tipologie di, alcune con forme particolari per adattarsi alle esigenze delle donne che presentano un utero retroverso. Per questo motivo prima di scegliere questo metodoè importante contattare uno specialista, per scegliere la misura e la soluzione migliore.funziona ilvaginale? In sostanza crea una barriera fra la vagina e l’utero, agendo tramite il rilascio di una crema spermicida nel collo ...