'Non cambiamo la manovra - siamo uno Stato sovrano' - così Di Maio - : Roma, 25 ott., askanews, - 'Non credo bisogna cambiare la manovra sul 2,4 di deficit: siamo uno Stato sovrano, il Parlamento decide cosa portare avanti'. Lo ha detto il vicepremier e ministro, Luigi ...

Di Maio - spread 400? Storia non con i se : ANSA, - ROMA, 24 OTT - "Noi andiamo avanti con la manovra, la Storia non si scrive con i se". Lo dice il vicepremier Luigi Di Maio all'uscita di Montecitorio, a chi gli domanda di eventuali ...

Manovra - l’UE chiude la porta all’Italia - Salvini - Di Maio e Conte non mollano : Manovra, l’UE la boccia e chiede una nuova bozza fra 3 settimane, mossa senza precedenti L’attesa bocciatura alla fine è arrivata: la Commissione Ue ha deciso di respingere il Documento programmatico di bilancio italiano e di chiederne uno nuovo, che dovrà essere inviato entro tre settimane a Bruxelles. Lo ha stabilito il collegio dei commissari: dall’esecutivo europeo è giunta la richiesta “di sottomettere di nuovo il ...

Manovra bocciata - Di Maio : “Non arriveranno le cavallette - taglieremo altri sprechi” : Il vicepremier Luigi Di Maio commenta la bocciatura della Manovra a Di Martedì: "Non aderisco a questa politica del terrorismo psicologico per la quale adesso con questa bocciatura arriveranno le cavallette. Avremo tutto il tempo di interloquire e dialogare con l'Ue. Noi siamo forti delle nostre ragioni".Continua a leggere

Dritti come treni. L'Ue boccia la manovra - ma per Di Maio e Salvini non cambia nulla : Non c'è migliore immagine della giornata di quella che regala l'aula di Montecitorio intorno alle 16. Si discute di videosorveglianza negli asili, ma tutti i gruppi di opposizione chiedono di intervenire sull'ordine dei lavori. La presidenza lo concede. E tutti chiedono a gran voce che il governo venga in aula a riferire sulla bocciatura della legge di bilancio arrivata appena un'ora prima da Bruxelles. Sono soprattutto Pier Carlo Padoan ...

Dl Sicurezza - senatori “ortodossi” M5s incontrano emissari di Di Maio : “Senza modifiche il decreto non lo votiamo” : Dura due ore l’incontro tra i senatori “ortodossi” del M5S De Falco, Nugnes e Morra e gli emissari di Luigi Di Maio, Cristina Belotti, portavoce del vicepresidente del Consiglio e leader pentastellato, accompagnato da Dario De Falco, capo segretaria di Palazzo Chigi e braccio destro dello stesso Di Maio. Oggetto dell’incontro gli emendamenti 5 stelle al decreto Sicurezza firmato dal leader della Lega, Matteo Salvini. ...

Di Maio : "È la prima legge non scritta da Ue - normale che a loro non piaccia" : Non si stupisce e chiede rispetto, su Facebook, il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio . Ed è proprio dai social che commenta la bocciatura della legge di Bilancio da parte della Commissione dell'...

Manovra - Di Maio : 'Siamo sulla strada giusta - non ci fermeremo' : Il vicepremier Luigi Di Maio ha commentato la bocciatura della Manovra finanziaria da parte della commissione Ue. "Siamo l'ultimo argine per la salvaguardia dei diritti sociali degli italiani - ha ...

Il carcere per gli evasori proposto da Di Maio? Non arriverà prima dell’anno prossimo : "Entro il prossimo anno sarà approvata in Parlamento la legge che prevede il carcere per gli evasori. Parola mia", ha annunciato oggi il vicepremier Luigi Di Maio. "Faremo un emendamento al ddl ‘spazza corrotti’. Una norma penale di questo tenore non poteva essere inserita nel decreto fiscale", ha aggiunto.Continua a leggere

Manovra - Salvini : Bruxelles attacca un popolo. Di Maio : «Non ci fermeremo» : 'Non stanno attaccando un governo, ma un popolo. Sono cose che fanno irritare ancora di più gli italiani e poi qualcuno si lamenta che l'Unione Europea è al minimo della popolarità'. Così il ministro ...

Manovra - arriva la bocciatura della Ue : "No alternative - danneggia gli altri Paesi" Di Maio : "Strada giusta - non ci fermiamo" : La Commissione Ue ha deciso di respingere il Documento programmatico di bilancio italiano e di chiederne uno nuovo, che dovrà essere inviato entro tre settimane a Bruxelles

Manovra - Di Maio : “Bocciatura dall’Ue? Non rivedremo i termini. Pil del 2019 all’1 - 5% è stima di crescita corretta” : “Non rivedremo i termini della Manovra, perché la stima di crescita è esatta. Non ci sono troppe spese, ci sono tanti tagli alle cose inutili”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, parlando con i giornalisti fuori dal Mise. “Credo che il giudizio dell’Europa sia stato ampiamente anticipato dai commissari nelle loro dichiarazioni – ha aggiunto – ci siederemo al tavolo con loro e ...