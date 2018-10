Raggi : si cercano altri 2 complici omicidio Desiree - vogliamo giustizia : Roma – “giustizia per Desiree. Grazie alla Procura e alle forze dell’ordine per il fermo di due persone nelle indagini sul terribile omicidio della ragazza. Si cercano altri due complici dell’atroce delitto. Chi ha fatto questo paghera’”. Cosi’, su Twitter, il sindaco di Roma, Virginia Raggi. L'articolo Raggi: si cercano altri 2 complici omicidio Desiree, vogliamo giustizia proviene da ...

Enrico Mentana sul caso Desirée - “Virginia Raggi ha le sue colpe” : Enrico Mentana dice la sua opinione sul caso Desirée e manda un messaggio a Virginia Raggi “Roma sta male, malissimo, ed è un problema comune, che non si affronta a colpi di accuse reciproche tra fazioni, da Romolo alla Raggi”. Inzia così l’ultimo post con cui il direttore del tg La7, Enrico Mentana, si inserisce nelle polemiche che sono seguite alla morte della giovane Desirée Mariottini, uccisa dentro un immobile occupato da ...

Desirée - Mentana : "La Raggi non è esente da responsabilità" : 'Il rimpallo delle colpe è lo sport preferito della politica, ma ai feriti della scala mobile, ai familiari di quella povera Desirée, a chi vive nel terrore e nel degrado delle periferie, a chi fa lo ...

MORTE DESIREE - SALVINI : “BESTIE IN GALERA”/ Raggi : "Stop vendita alcol a San Lorenzo dalle ore 21" : MORTE Desirée, le reazioni della politica: SALVINI "avrà giustizia, bestie in galera". Politica divisa, Meloni "ruspe a San Lorenzo", il commento della Boldrini "punizione esemplare"(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 22:10:00 GMT)

Desirée - Raggi vieta alcool a S.Lorenzo : 17.35 Dopo lo choc per lo stupro di gruppo e la morte della 16enne a San Lorenzo, a Roma,la sindaca ha annunciato il divieto di vendita di alcool dopo le ore 21. "Mai più violenze come quella che ha subito Desirée. Sono inaccettabili.Come prima cittadina, come donna, come madre non posso tollerare l'immagine straziante di una ragazza brutalmente violentata e uccisa. I colpevoli vanno assicurati alla giustizia e i violenti devono sapere che la ...

Desirée Mariottini - Salvini : “No buchi neri in centro”. Raggi : “La Lega non conosce Roma”. Ministro contestato a S. Lorenzo : “In centro a Roma, non posso esserci buchi neri”. “La Lega Nord forse non conosce Roma. Accompagnerò il Ministro a conoscerla, così possa passare finalmente dalle parole ai fatti“. L’omicidio di Desirée Mariottini, morta in uno stabile abbandonato nel quartiere San Lorenzo, provoca frizioni tra Matteo Salvini e Virginia Raggi, nel giorno del vertice in Prefettura del comitato per la sicurezza con il procuratore capo ...