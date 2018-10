Desirée | svolta nelle indaginiFermati 2 senegalesi irregolari

Desirée - svolta nelle indaginiDue senegalesi in stato di fermo : Il giallo della morte della sedicenne Desirée Mariottini, drogata, violentata e quindi uccisa nel quartiere di San Lorenzo a Roma, potrebbe essere a una svolta decisiva. In corso di identificazione altri sospetti che avrebbero agito di concerto con i due fermati, sprovvisti di documenti regolari Segui su affaritaliani.it

Desirée - svolta nelle indagini : due persone fermate : La Polizia ha eseguito nella notte due fermi per stupro e omicidio. La 16enne è stata trovata morta in uno stabile...

Omicidio Desirée - svolta nella notte : fermati due uomini - altri sotto torchio : Due fermi nella notte. Dal buco nero che ha inghiottito Desirée Mariottini emergono le prime verità. Per due dei quattro africani sospettati per l’Omicidio e la violenza sessuale, i senegalesi irregolari Mamadou Gara, di 27 anni, e Brian Minteh, di 43, interrogati ieri per tutta la giornata negli uffici della Squadra mobile della questur...