Desiree | svolta nelle indagini | arrestati due senegalesi

Morte Desirée - svolta nelle indagini - due fermi. Salvini contestato : "Sciacallo" : Ma per il ministro, che ha deposto una rosa per la 16enne stuprata, anche applausi. Uno dei due fermati, trentenne, di origine senegalese

Desirée - morta a 16 anni : “Drogata e violentata”|Misteri Svolta nelle indagini : sotto interrogatorio 6 stranieri : Attirata in un trappola, drogata e lasciata morire: la sedicenne vittima anche di una violenza di gruppo nel palazzo occupato di San Lorenzo. Un testimone: «Lì erano in tanti. C’era anche un’altra ragazzina che chiedeva aiuto». Si indaga per omicidio