Desirée | fiaccolata a San Lorenzo per chiedere giustizia

Raggi alla fiaccolata per Desirée : 'Sconvolta dalla brutalità' : La sindaca di Roma Virginia Raggi partecipa alla fiaccolata a San Lorenzo in memoria di Desirée. 'Sono sconvolta dalla brutalità di questo gesto. Noi oggi siamo qui insieme ai cittadini di san Lorenzo,...

Morte Desirèe - tre fermati africani irregolari con precedenti. Fiaccolata a San Lorenzo : Morte Desirèe presi tre africani irregolari, la caccia è aperta per gli altri. Intanto organizzata una Fiaccolata a San Lorenzo Prosegue la caccia agli assassini di Desirée Mariottini, la 16enne di Cisterna di Latina trovata morta nella notte tra giovedì e venerdì della scorsa settimana in un palazzo abbandonato in via dei Lucani, nel quartiere di San Lorenzo a Roma. Gli agenti della Squadra mobile capitolina dopo aver fermato ieri due persone ...

San Lorenzo litiga su Desiree : alla fiaccolata urla contro gli immigrati - ma il comitato di quartiere non approva : Era andato tutto bene, silenzio e raccoglimento, fino alle 20, più o meno. Poi, davanti ai fiori deposti per Desiree, in mezzo alle fiaccole del comitato di quartiere e dei cittadini di San Lorenzo, è arrivato un piccolo gruppo con le magliette 'Giustizia per Desiree'. Tra di loro, alcuni parenti della ragazza morta la scorsa settimana nello stabile occupato da spacciatori in via dei Lucani. Il sindaco Virginia Raggi se n'è ...

Desirée - tensioni alla fiaccolata a San Lorenzo : 'Spacciatori dove siete stasera?' : tensioni alla fiaccolta per Desirée organizzata gli amici della ragazza di 16 anni morta in uno stabile occupato a San Lorenz. Due i cortei, uno sta girando per le strade del quartiere, l'altro è ...

Desirée - tensioni alla fiaccolata a San Lorenzo : «Spacciatori dove siete stasera?» : tensioni alla fiaccolta per Desirée organizzata gli amici della ragazza di 16 anni morta in uno stabile occupato a San Lorenz. Due i cortei, uno sta girando per le strade del quartiere,...