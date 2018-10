Denise Pipitone | la mamma e il papà si sono sposati Il regalo per i 18 anni della

caffeinamagazine

: Denise Pipitone, i genitori donano giochi a scuola per i suoi 18 anni - SkyTG24 : Denise Pipitone, i genitori donano giochi a scuola per i suoi 18 anni - Today_it : Denise Pipitone compie 18 anni, il grande cuore dei genitori: regalano i suoi giochi alla scuola… - 5heures55 : RT @CerchiamoDenise: Denise Pipitone: domani compie 18 anni Il suo sequestro resta un mistero, rapita nel 2004, aveva 4 anni (#ANSA) - #M… -

(Di giovedì 25 ottobre 2018)passati 14da quel tragico 1 settembre 2004, dal giorno in cuisparì dai suoi cari, dai suoi affetti, dalle braccia protettive dei suoi genitori. Ma una data, forse è ancora più importante e merita di essere ricordata, quella del suo compleanno. Il 26 ottobre del 2000 nasceva in Sicilia, poi scomparsa da Mazara del Vallo, nella provincia di Trapani, meno di quattrodopo. Da quel giornotrascorsi oltre quattordici, un periodo durante il quale Piera Maggio – labambina scomparsa – non ha mai smesso di cercare la verità su quanto accaduto a sua figlia. E per il giorno del diciottesimo compleanno di, ha organizzato un evento durante il quale donerà insieme a Piero Pulizzi – padre biologicobimba scomparsa e da qualche giorno suo marito – alcuni giochi rimasti inutilizzati, come una casetta e una bici, alla ...