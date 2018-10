Def Leppard e Whitesnake in concerto il 19 giugno a Milano

Blastingnews

: Def Leppard e Withesnake al Mediolanum Forum di Assago il 19 giugno 2019...fosse anche a piedi ma ci voglio andare! - GuardamiO : Def Leppard e Withesnake al Mediolanum Forum di Assago il 19 giugno 2019...fosse anche a piedi ma ci voglio andare! - Guruitter : RT @UInvisibile: Il batterista della band hard rock dei Def Leppard perse un braccio nel 1984, a causa di un incidente d’auto. Ha continuat… - pcristofol : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di giovedì 25 ottobre 2018) L'estate 2019 inizia ad incendiarsi: anche oggi è stata annunciata un'altra grande giornata di hard rock. I Deftorneranno in Italia per un'unica data! E insieme a loro sul palco ci sara' un'altra band simbolo del rock: icon David Coverdale. Un evento da non perdere che si terra' nel capoluogo lombardo nel mese di: DEF: 19Mediolanum Forum – Assago. Per i fan interessati, i biglietti saranno in vendita dalle ore 10 di giovedì 25 ottobre. 40 anni di DefI Deftornano a fare concerti in Italia dopo ben 13 anni di assenza: sara' unspeciale in onore ai loro, onorati, 40 anni di attivita'. Con dieci album in studio e milioni di copie vendute in tutto il mondo, la band si conferma uno dei capisaldi del rock britannico. L'annuncio della data italiana dei Defarriva esattamente pochi ...