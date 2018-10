Decreto Genova | slitta voto Camera | polemiche su ritardi Ponte Morandi | Pd-FI vs

Il Decreto Genova è ancora bloccato L’esame è rinviato e l’opposizione insorge : Alla Camera slitta il voto dei 350 emendamenti: manca il via libera della commissione Bilancio. Verifica rinviata per due volte

Decreto Genova - frenata in Aula : manca parere sulle coperture. Slitta voto finale. Opposizioni : “Imbarazzo dopo 60 giorni” : L’esame degli emendamenti al Decreto Genova alla Camera è stato sospeso per un paio d’ore perché manca un parere della commissione Bilancio di Montecitorio. Il centro della questione è che la commissione non è riuscita a visionare in tempo gli atti della Ragioneria dello Stato con cui il governo doveva chiarire alcuni aspetti delle coperture finanziarie, anche perché mancava la bozza dei relatori sul Decreto, che è la base di ...