Ddl Concretezza | il cdm approva il testo “Impronte digitali o riconoscimento facciale

P.A. : il Consiglio dei ministri approva il Ddl concretezza : Via libera definitivo del Consiglio dei ministri al ddl concretezza che marcerà collegato alla legge di Bilancio. Il provvedimento prevede una serie di interventi che vanno dal miglioramento della ...

Scuola - Ddl Concretezza : cosa potrebbe cambiare e perché ‘offende i docenti’ : Vi abbiamo riferito, nei giorni scorsi, in merito al nuovo ddl (denominato ddl ‘Concretezza’), contenente nuove misure contro i “fannulloni” della Pubblica Amministrazione, lo sblocco del turnover, nonché la rivoluzione digitale nella PA, oltre a nuove assunzioni. Il ministro Giulia Bongiorno ha annunciato rilevazioni biometriche e videosorveglianza per stanare i “furbetti del cartellino“. La Bongiorno ha ...

Approvato il Ddl Concretezza : via libera alle nuove assunzioni nel settore pubblico : Come annunciato dal premier Conte, è stato Approvato il disegno di legge Concretezza, così denominato proprio perchè mira ad effettuare misure concrete e tangibili nell'ambito della pubblica amministrazione [VIDEO], nel tempo più breve possibile. Il disegno di legge si sofferma sull'analisi di determinati punti, funzionali a garantire un rinnovamento del settore pubblico, come: lotta all'assenteismo; digitalizzazione della pubblica ...

