optimaitalia

: RT @benxsun_: Ben, non vorrei disturbarti, è davvero importante per me, non so se ti ricordi di questo regalo che ho voluto farti, ti è pia… - ilee_17 : RT @benxsun_: Ben, non vorrei disturbarti, è davvero importante per me, non so se ti ricordi di questo regalo che ho voluto farti, ti è pia… - wordweb81 : Davvero un regalo il 4G #Kena Mobile? Limitazioni velocità e quali clienti subito coinvolti - OptiMagazine : Davvero un regalo il 4G #KenaMobile? Limitazioni velocità e quali clienti subito coinvolti -

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Il 4Gè pronto a sbarcare per tutti idel vettore low-cost TIM. O per meglio dire, non proprio per tutti: almeno nell'immediato. E pure non allache qualcuno si aspetterebbe per la rete di connessione LTE. Il nuovo plus presenta delleda sottolineare e pure da esaminare infatti.Il 4Gè stato annunciato attraverso i canali social del vettore (@) nelle scorse ore. Le connessioni di rete ad una più elevatapartiranno dal prossimo 31 ottobre, quindi fra meno di una settimana ma non tuttie in maniera automatica potranno godere del beneficio. Idel vettore attivi dal 9 ottobre, senza fare alcun passaggio e pure senza aggiungere nessuna nuova impostazione sui loro telefoni, inizieranno a navigare secondo la nuova. Per tutti gli utenti con SIM attiva da un periodo precedente, sarà invece ...