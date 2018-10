Dalla mafia non se ne esce?

Il Vaticano si mobilita per ritrovare il Caravaggio rubato Dalla mafia a Palermo 50 anni fa : Secondo gli esperti il suo valore di mercato si aggirerebbe oggi intorno ai 30 milioni di euro, ed è inserita nella lista dei dieci capolavori più ricercati dalle polizie di tutto il mondo. In questa ...

Rosario Livatino - santo il giudice ucciso Dalla mafia?/ Processo canonizzazione - uno dei killer testimonia : Rosario Livatino, santo il giudice ucciso dalla mafia? Si è chiusa la prima fase del Processo di canonizzazione, e uno dei killer figura nella lista dei 45 testimoni. Le ultime notizie(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 21:26:00 GMT)

Mafia - pentito chiede un milione di risarcimento alla Rai : “Mia figlia ha scoperto che ero un killer Dalla fiction tv” : Ha chiesto un milione di euro di risarcimento alla Rai. Il motivo? Sua figlia ha scoperto da una fiction televisiva che lui nella sua prima vita era un killer. È quello che è capitato a Pasquale Di Filippo, pentito di Mafia che ha annunciato una causa nei confronti di viale Mazzini. La fiction incriminata è “Il cacciatore“, durante la quale la figlia quattrordinenne del collaboratore di giustizia ha appreso della carriera da killer ...

Figli uccisi a Rebibbia - la mamma : 'Sono una buona mamma - li volevo proteggere Dalla mafia' : 'Sono una buona madre, sono consapevole di quello che ho fatto. volevo liberare i miei Figli, avevo paura della mafia e li volevo proteggere. Ero impaurita dalle cose che leggevo sui giornali'. Così ...

Don Pino Puglisi - chi era il prete di Brancaccio ucciso Dalla mafia : Assassinato perché toglieva i giovani dal mondo della criminalità organizzata. La confessione del mafioso che gli sparò: prima di morire mi sorrise e disse "me lo aspettavo"

Dopo 37 anni giustizia è fatta per Bosio - ucciso Dalla mafia davanti a casa mia : Nella folle notte della seduta fiume sul Milleproroghe a Montecitorio, dove l'arroganza di una maggioranza che ha mostrato ancora una volta scarso rispetto istituzionale l'ha fatta da padrone, una sola notizia è riuscita a riportare un po' di luce: la vicenda processuale dell'omicidio di Sebastiano Bosio, il chirurgo assassinato dalla mafia nel 1981, è giunta finalmente a conclusione.La Cassazione ha respinto il ricorso ...

Mafia Capitale - avvocato Diddi : “Buzzi condannato Dalla stampa. Giudici poco illuminati e condizionati” : “Con questa sentenza molti imprenditori dovranno meditare se fare impresa in Italia perché con questa sentenza significa aver scritto che la politica può far quello che vuole. Come cittadino sono indignato. Il processo è stato condotto bene ma il problema è nella tesa dei Giudici che evidentemente non sono all’altezza dei fatti da prendere in considerazione o si sono solo fatti condizionare dalla stampa. La Mafia a Roma è nei ...

Micaela Ramazzotti risolve (con fantasia) il "caso" del Caravaggio rubato Dalla mafia : La Mostra langue - è partito il countdown per i Leoni, domani - e può concedersi fuori concorso uno spumeggiante e divertito giallo di mafia di ritmo hollywoodiano con robusti rimandi al vecchio cinema su storie di Sciascia. Nella notte tra il 17 e il 18 ottobre 1969 fu trafugata dall'Oratorio di San Lorenzo a Palermo l'inestimabile "Natività" del Caravaggio. È tra i più celebri "casi" irrisolti del nostro ...

Carlo Alberto Dalla Chiesa - 36 anni fa la mafia uccise il generale. Mattarella : “Fu un esempio di difesa della legalità” : Lo uccisero poco dopo le 21, mentre a bordo di una A112 bianca, assieme alla moglie Emanuela Setti Carraro, rientrava a casa. Era il 3 settembre 1982, quando Cosa Nostra ammazzò il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa in via Carini a Palermo con 30 colpi di kalashnikov. Assieme a loro i killer colpirono anche l’agente di scorta Domenico Russo, che seguiva la coppia a bordo di una seconda auto. Trentasei anni fa, il prefetto inviato in ...

Chi era Dalla Chiesa - il generale ucciso Dalla mafia 36 anni fa - : La lotta contro il banditismo, contro il terrorismo rosso e infine contro Cosa Nostra. Che gli tolse la vita il 3 settembre 1982 con un feroce attacco in cui morirono anche la moglie Emanuela Setti ...

Palermo. Il 3 settembre 1982 la mafia uccideva il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa : Sono passati 36 anni. Il 3 settembre 1982 la mafia uccideva a Palermo il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Le

Mafia - oggi il ricordo di Dalla Chiesa : 8.00 Trentasei anni, il 3 settembre 1982, la Mafia uccideva a Palermo il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Le commemorazioni inizieranno alle 8.30, con la deposizione di una corona presso il busto dedicato al Generale. Dalla Chiesa fu ucciso in un agguato in via Carini insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all'agente di scorta, Domenico Russo. Proprio nel 1982 il Generale era stato nominato prefetto di Palermo.Per la strage furono ...

È morta Rita Borsellino - sorella del magistrato ucciso Dalla mafia : È morta Rita Borsellino, sorella del magistrato ucciso dalla mafia Si è spenta a Palermo dopo una lunga malattia, aveva 73 anni. Era stata membro del Parlamento europeo nella scorsa legislatura. Mattarella: "Un punto di riferimento per la legalità" Parole chiave: ...