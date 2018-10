Daimler | PSA e Renault - Dalle trimestrali un quadro di forti difficoltà

quattroruote

(Di giovedì 25 ottobre 2018) I primi datidiffusi dai maggiori gruppi automobilistici al mondo delineano unin chiaroscuro per l'intero settore. La Ford continua a riscontraresui mercati internazionali, ladeve affrontare diverse problematiche, a partire dalla questione del diesel in Germania, i gruppi PSA epagano lo stop alle attività in Iran e la Hyundai gli oneri dei richiami in Usa.Ovale Blu solido negli Usa. In dettaglio, la Casa dell'Ovale blu ha subìto nel terzo trimestre un calo dell'utile netto del 37% con l'aumento delle perdite operative in Europa e Cina a compensare i risultati decisamente solidi registrati negli Stati Uniti. I profitti per 991 milioni di dollari si confrontano con gli 1,57 miliardi di un anno fa, per un utile per azione in calo da 39 a 25 centesimi. Al netto delle voci straordinarie l'Epa è sceso da 44 a 29 centesimi, ma ha comunque ...