Daimler e Geely - Insieme per il ride-hailing in Cina

quattroruote

: Il colosso tedesco @Daimler e l'azienda cinese @GeelyWorldwide forniranno dei servizi premium di #mobilità in #Cina… - lautomobile_ACI : Il colosso tedesco @Daimler e l'azienda cinese @GeelyWorldwide forniranno dei servizi premium di #mobilità in #Cina… -

(Di giovedì 25 ottobre 2018) La Mercedes-Benz e lasi alleano per offrire un servizio dipremium sul mercato cinese. Il memorandum d'intesa siglato a Stoccarda traMobility Services eGroup Company permetterà di offrire il servizio già a partire dal 2019 e prevede la nascita di una joint venture con sede a Hangzhou. In futuro anche elettriche. Inizialmente la flotta sarà composta esclusivamente da vetture Mercedes-Benz Classe E, Classe S e Classe V e alcune versioni Maybach, ma in futuro si aggiungeranno anche veicoli di altre marche, come le elettriche della. Il software di gestione e la relativa App destinata agli utenti saranno sviluppati dalle due aziende, ma non si conoscono per il momento ulteriori informazioni sull'investimento previsto e sui termini economici dell'accordo.Contro Didi Chuxing per il mercato più importante. La nuova joint venture punta a ...