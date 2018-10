Cupra Ateca già ordinabile | lusso e sportività al top

Cupra Ateca - In Italia con prezzi a partire da 44.000 euro : La Cupra Ateca debutta nei listini Italia ni: si aprono infatti le prevendite del primo modello del nuovo marchio sportivo di casa Seat, che sarà offerto a partire da 44.000 euro .300 CV e 5,2 secondi per toccare i 100 km/h. La Cupra Ateca nasce sulla base della Seat Ateca e viene proposta in un'unica versione che abbina il 2.0 TSI da 300 CV e 400 Nm con la trazione integrale 4Drive e il cambio automatico doppia frizione Dsg a sette marce. La ...

Cupra Ateca - La Suv spagnola si fa più cattiva : Non chiamatela Seat perché è una Cupra. Cupra inteso come marchio a se stante e non più come una variante sportiva di un modello della casa di Martorell. Questo, almeno, è il messaggio che gli spagnoli dovranno far passare dora in poi ai clienti. Al momento risulta un po difficile non trattare il prodotto come fosse una Seat sportiva e basta. Occorrerà tempo, e soprattutto un modello stand alone marchiato Cupra (che arriverà presto), affinché ci ...