Crossland X con il nuovo turbodiesel 1 5 da 120 CV Euro 6d-TEMP

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Con questa nuova aggiunta alla gamma diesel, Opel per la prima volta proponeX con i notevoli valori di potenza e coppia di un motore turbo diesel abbinati all’elevato confort di una trasmissione automatica dalla cambiata fluida. L’elegante e pratico SUV è disponibile con cambio automatico sia nelle versioni diesel che in quelle benzina. Disponibili per la prima volta suX anche i rivestimenti in pelle, proposti come lussuoso optional per le varianti di allestimento Innovation e Ultimate in abbinata ai sedili anteriori ergonomici certificati dall’associazione indipendente di esperti di postura AGR. Ildiesel quattro cilindri da 1.5 litri sviluppa una potenza di 88 kW/120 CV e una coppia motrice massima di 300 Nm a 1750 giri/min (consumo di carburante 1 2 ciclo urbano 4,4-4,3 l/100 km, extra-urbano 3,8-3,7 l/100 km, combinato 4,0 l/100 km, emissioni CO2 ...