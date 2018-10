http://feedproxy.goo

: Creami WoW WeekEnd, la tariffa #PosteMobile a 4,99€: PosteMobile ripropone Creami Wow… - giannifioreGF : Creami WoW WeekEnd, la tariffa #PosteMobile a 4,99€: PosteMobile ripropone Creami Wow… - Tecno__Android : - allmobileworld : CREAMI WOW Postemobile Weekend 4,99 euro al mese 10 GB -

(Di giovedì 25 ottobre 2018)riproponeWowda attivare esclusivamente nel fine settimana del 27 e 28 otobre 2018. In offerta speciale solo online durante il prossimo fine settimana: 4,99€ per 10GB in 4G e 1000 credit da utilizzare per le chiamate e/o gli SMS. Lamobile dell’operatore virtuale può essere attivata da chiunque su una nuova SIM senza vincolo di portabilità.Wow: costi e modalità di attivazione La promozione di Poste italiane in occasione del27 – 28 ottobre è valida per i clienti degli altri operatori: Tim, Vodafone, Iliad, Wind Tre e di operatori virtuali che la attivano gratuitamente in questoonline. Lain promozione offre 1000 credit da utilizzare per chiamate ed SMS e 10GB in 4G al costo di 4,99€ al mese. L’acquisto della SIM online prevede il pagamento alla consegna (con spedizione gratuita) di ...