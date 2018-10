CREAMI WOW Postemobile Weekend 4 | 99 euro al mese 10 GB

Torna PosteMobile CREAMI WOW Weekend - mentre Creami Extra Senior è l’offerta per gli over 60 : Il prossimo Weekend risulterà attivabile l'offerta PosteMobile Creami WOW Weekend da 4,99 euro al mese, mentre gli utenti che hanno superato i 60 anni di età hanno la possibilità di attivare PosteMobile Creami Extra Senior per tutto il mese. L'articolo Torna PosteMobile Creami WOW Weekend, mentre Creami Extra Senior è l’offerta per gli over 60 proviene da TuttoAndroid.