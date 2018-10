Cosa c’è nella nuova legge sulla legittima difesa : Il Senato ha approvato la nuova legge che modifica la legittima difesa, che modica gli articoli 52 e 55 del Codice penale. Oltre alla difesa considerata sempre legittima, viene introdotto, all'articolo 2, il concetto di 'stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto".Continua a leggere

Sciopero generale del 26 ottobre : chi incrocerà le braccia e Cosa c’è da sapere : Alla mobilitazione parteciperanno i lavoratori iscritti ai sindacati Usi, Cub, Sgb e Sial Cobas. L'agitazione riguarderà tutte le categorie sia del comparto pubblico che di quello privato. .Continua a leggere

C’è una Cosa ancora più difficile di una vincita alla lotteria : sopravvivere dopo aver vinto : È ovvio, la pubblicità serve a far comprare più biglietti della lotteria possibile, il sogno che ti vende è quello di una vita meravigliosa dopo che col tuo biglietto (ovviamente vincente) vai da qualche parte e qualcuno ti consegna più di un miliardo e mezzo di dollari pronti ad essere spesi, pronti a cambiarti la vita. Intendiamoci, è la verità, il gruzzolo la vita la cambia per davvero, ma la ...

Cosa c’è stasera in TV : Harry Potter per la prima volta a Hogwarts e Mauro Icardi per la prima volta al Camp Nou con la maglia dell'Inter The post Cosa c’è stasera in TV appeared first on Il Post.

Il modo migliore per dire a Google Cosa c’è che non va con il pixel 3 è proprio dallo smartphone : Il feedback degli utenti è importante per Google, come dimostrato dalle varie scorciatoie per inviare commenti e segnalazioni di bug in ogni applicazione e servizio su Android. Questo particolare strumento di feedback di Google pixel 3 è utile per problemi di prestazioni generali che presumibilmente verranno trattati con più attenzione visto che Google sta pubblicizzando questa funzionalità. L'articolo Il modo migliore per dire a Google cosa ...

Cosa c’è nella bozza della manovra bocciata dalla Commissione Ue : nella bozza della manovra 2019, circolata ieri, datata 23 ottobre, aumentano le tasse sui giochi (l'incremento è dello 0,50 dal primo gennaio 2019) e le tasse sulle sigarette: sigari, sigarette e tabacco trinciato costeranno di più. Confermati gli stanziamenti per il reddito di cittadinanza e per la riforma della legge Fornero.Continua a leggere

Cosa c’è stasera in tv : Tornano I Medici, ci sono Le Iene, Amadeus, DiMartedì, una commedia con Bisio e un horror con protagonista l'Arcangelo Michele The post Cosa c’è stasera in tv appeared first on Il Post.

Mistero o spiegazione scientifica? Cosa c’è dietro all’iceberg a forma di perfetto rettangolo pubblicato dalla NASA? : Ha una forma perfettamente rettangolare, quasi come se fosse stata tagliata con precisione da mano umana. Ma è tutto frutto dell’opera della natura. L’enorme isola di ghiaccio formatasi al largo dell’Antartide, fotografata da alcuni ricercatori della NASA durante la missione scientifica chiamata Operation IceBridge, si è formata in maniera del tutto naturale. Confrontata con quella di altri iceberg la sua sagoma sembra davvero ...

‘Ndrangheta-Juventus - questa sera l’incredibile inchiesta di Report. Cosa c’è dietro il misterioso suicidio di un ultrà juventino? : ‘NDRANGHETA JUVENTUS REPORT- questa sera grande attesa per la puntata di Report incentrata sui rapporti della Juventus con il mondo ultras. Cosa c’è dietro il misterioso suicidio di un ultrà juventino? L’avvincente inchiesta di Federico Ruffo dove si intrecciano i rapporti tra spie, tifoseria, ‘ndrangheta e calciatori. Documenti inediti svelano un mondo sotterraneo pericoloso. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ...

‘Ndrangheta-Juventus - questa sera l’incredibile inchiesta di Report. Cosa c’è dietro il misterioso suicidio di un ultrà juventino? [VIDEO] : ‘NDRANGHETA JUVENTUS REPORT- questa sera grande attesa per la puntata di Report incentrata sui rapporti della Juventus con il mondo ultras. Cosa c’è dietro il misterioso suicidio di un ultrà juventino? L’avvincente inchiesta di Federico Ruffo dove si intrecciano i rapporti tra spie, tifoseria, ‘ndrangheta e calciatori. Documenti inediti svelano un mondo sotterraneo pericoloso. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ...

Cosa c’è stasera in tv : Un film di James Bond con Sean Connery, una puntata di Report di cui si parla da qualche settimana e il Grande Fratello The post Cosa c’è stasera in tv appeared first on Il Post.

Cosa c’è stasera in tv : La Formula 1 in chiaro, la nuova stagione della fiction con Gianni Morandi "L'isola di Pietro" e i soliti programmi domenicali The post Cosa c’è stasera in tv appeared first on Il Post.

Cosa c’è stasera in TV : Alberto Angela che parla dell'imperatrice Sissi e della sua corte, il terzo film con l'orco Shrek e l'ultima puntata della serie in cui Antonio Albanese fa il latitante The post Cosa c’è stasera in TV appeared first on Il Post.

Grande Fratello Vip - in casa c’è un super-dotato : “Ha una Cosa enorme”. Di chi si tratta : Al Grande Fratello Vip 3 i maschietti sono sempre grandi protagonisti. Soprattutto quando si tratta di parlare di temi futili come… ‘le misure’ delle proprie parti intime. Ebbene sì, come se ci si trovasse all’interno di uno spogliatoio di palestra o in una classe di ragazzini delle scuole medie, anche all’interno della casa del Grande Fratello Vip 3 tengono banco i confronti sulle rispettive misure. E chi sarà ...