Corte europea condanna Italia per rinnovo del 41bis a Provenzano

Provenzano - la Corte europea dei diritti umani condanna l'Italia : «Trattamento inumano» : La Corte di Strasburgo condanna l'Italia per Provenzano. Secondo la Corte europea dei diritti umani l'Italia sbagliò decidendo di continuare ad applicare il regime duro carcerario del...

Provenzano - la Corte europea dei diritti umani condanna l'Italia : 'Trattamento inumano' : La Corte di Strasburgo condanna l'Italia per Provenzano. Secondo la Corte europea dei diritti umani l'Italia sbagliò decidendo di continuare ad applicare il regime duro carcerario del 41bis a Bernardo ...

La Corte europea condanna l'Italia : negati i diritti umani in carcere a Bernardo Provenzano - : I giudici hanno stabilito che il ministero della Giustizia ha violato l'articolo 3 della Convenzione dei diritti dell'uomo, per la decisione di continuare ad applicare il carcere duro previsto dal 41 ...

"Negati i diritti umani di Provenzano" : la Corte europea condanna l'Italia : Il boss rimase in regime di carcere duro fino alla morte. Per i giudici di Strasburgo fu violato il suo diritto di non essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti

La Polonia deve sospendere la legge che modifica la Corte Suprema - ha detto la Corte di Giustizia dell’Unione Europea : Ma non è detto che il governo polacco decida di obbedire The post La Polonia deve sospendere la legge che modifica la Corte Suprema, ha detto la Corte di Giustizia dell’Unione Europea appeared first on Il Post.

Immobili da demolire a Triscina - in 50 ricorrono alla Corte Europea : Una cinquantina di ex proprietari di case abusive di Triscina, località di mare nel comune di Castelvetrano, vicinissima al sito archeologico di Selinunte, ha deciso di presentare un ricorso in via ...

YARA GAMBIRASIO - MASSIMO BOSSETTI : "FATEMI LAVORARE O IMPAZZISCO"/ Ergastolo : verso ricorso a Corte Europea? : MASSIMO BOSSETTI, Cassazione: condannato all'Ergastolo: la Suprema Corte ha giudicato "inammissibili" i ricorsoSi presentati dalla difesa. Ad uccidere YARA GAMBIRASIO è stato il carpentiere.(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 23:01:00 GMT)

Corte Giustizia europea - Italia libera di imporre maggiori restrizioni su import bioliquidi : La Corte di Giustizia europea dà ragione all'Italia sulle maggiori restrizioni imposte agli intermediari che importano bioliquidi , affermando che "è conforme" al diritto dell'Unione e rendendo di ...

Corte Conti UE punta il dito su inefficienze finanziamenti Alta Velocità europea : I finanziamenti europei per lo sviluppo di una rete europea di linee ferroviarie ad Alta Velocità vengono utilizzati in modo inefficiente e inefficace. Le conclusioni della relazione della Corte di ...

Polonia - la Commissione Ue la deferirà alla Corte di Giustizia europea : “Violano l’indipendenza dei magistrati” : La Commissione europea deferirà la Polonia alla Corte di Giustizia europea a causa della nuova legge sul pensionamento dei giudici della Corte Suprema. La nuova normativa, spiegano dall’esecutivo di Bruxelles, è “incompatibile con il diritto dell’Unione a causa delle violazioni del principio d’indipendenza giudiziaria“. La legge prevede l’abbassamento dell’età pensionabile dei giudici da 70 a 65 anni: un cambiamento ...

La Commissione europea ha deferito la Polonia alla Corte di Giustizia della UE : Per avere violato il principio di indipendenza della magistratura a seguito dell'adozione di una controversa legge sulla Corte suprema The post La Commissione europea ha deferito la Polonia alla Corte di Giustizia della UE appeared first on Il Post.

Brexit - ora la Scozia chiede chiarimenti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea : In Scozia, la Court of Session, in sede di appello, dopo un rigetto della Corte di prima istanza dovuto alla natura “ipotetica e accademica” della questione, ha accolto la richiesta di alcuni parlamentari di vario colore e dell’avvocato Jolyon Maugham, direttore di Good Law Project, di porre alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea un quesito sulla corretta interpretazione dell’articolo 50 del Trattato di ...

Per la Corte di Giustizia Europea i servizi preattivati sulle SIM non sono legittimi : La Corte di Giustizia Europea condanna i servizi preattivati dagli operatori sulle SIM, ritenuti non richiesti, scorretti e decisamente poco trasparenti per gli utenti. Ha inoltre stabilito che la definizione delle sanzioni spetta effettivamente all'AGCM. L'articolo Per la Corte di Giustizia Europea i servizi preattivati sulle SIM non sono legittimi proviene da TuttoAndroid.

Assicurazione auto e moto : addio alle “polizze sospendibili” dopo una decisione della Corte di Giustizia europea : Abbiamo assistito, in questi ultimi anni, ad una crescita evidente delle principali piattaforme di sharing mobility che consentono di noleggiare auto e moto per muoversi liberamente in città, ma nonostante questo è ancora piuttosto consistente il numero di italiani proprietari di un automobile o, in generale, di un mezzo di trasporto. Numerose sono le voci di spesa che ogni anno devono sostenere i proprietari di un’automobile, e quella senza ...