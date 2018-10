Corona | nuovi retroscena sulla storia d’amore con Silvia e Belen

gossipetv

: Mi è piaciuto un video di @YouTube: - Mik_Portraits : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - ChiccoseDOC : “GRANDE FRATELLO VIP 3”: L’ANNUNCIATO CONFRONTO DI GIOVEDì TRA FABRIZIO CORONA E SILVIA PROVVEDI. LE NUOVE NOMINATI… - DilettaBrizzi : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Fabriziosi svela prima del GF Vip: nuova veritàd’amore conProvvedi In questa speciale puntata del Grande Fratello Vip in onda questa sera, Giovedì 25 Ottobre 2018, l’ospite d’onore non è altri che Fabrizio. Dopo le polemiche nate in queste ultime settimane, l’ex re dei paparazzi è pronto ad … L'articolod’amore conproviene da Gossip e Tv.