Contrordine | la pasta la sera fa dimagrire e contribuisce a ridurre lo stress

agi

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Oggi, 25 ottobre, si celebra per la ventesima volta il WorldDay, manifestazione ormai divenuta mondiale, dedita all’idolatria di una delle pietanze più buone e geniali mai sviluppate nella storia dell’uomo, nonché vera e propria ragione di vita per i più affezionati. Vent’anni dunque, durante i quali la manifestazione, organizzata dall'InternationalOrganization, dall’Associazione delle industrie del dolce e dellaitaliane e dall’Italian Trade Agency, ha girato l’Italia prima di sbarcare all’estero, perché nonostante sia stata l’Italia a renderla immensa è un piacere che non conosce confini. Napoli è stata, nel 1998, la prima città ad ospitare il WorldDay, poi Genova e Roma. E poi l’estero: New York, Barcellona, Città del Messico, Istanbul, Rio ...