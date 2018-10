Contributi per anni alluvionali 2015-2017 | definite modulistica e norme

Contributi figurativi militari - il riscatto Inps valido per la pensione a quota 100 : Il riscatto Inps dei Contributi figurativi relativi al servizio militare è diventato un argomento di attualita' dopo l’inserimento della pensione a quota 100 nella manovra di bilancio [VIDEO]approvata dal Consiglio dei Ministri. Nei mesi scorsi, infatti, si era molto discusso di un possibile tetto agli anni di Contributi figurativi da considerare per il calcolo della quota 100, limite scomparso nella formulazione finale del testo approvato dal ...

Maltempo Emilia Romagna : via libera ai Contributi per i danni alle imprese nel 2016-2017 : Via libera alle richieste di contributo per i danni alle attività economiche e produttive dell’Emilia-Romagna causati dagli episodi di Maltempo per i quali – tra febbraio 2016 e dicembre 2017 – è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Entro il prossimo 24 novembre, 162 imprese potranno presentare domanda per ottenere gli indennizzi. A disposizione ci sono oltre 4 milioni 100 mila euro per le aziende che, dopo gli ...

Manovra 2019 e Quota 100/ Con la riforma delle pensioni agevolazioni per arrivare al requisito Contributivo : Nella Manovra 2019, oltre alla Quota 100, in tema di riforma delle pensioni dovrebbero arrivare degli strumenti per agevolare il riempimento di buchi contributivi(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 10:09:00 GMT)

Pensione anticipata a quota 100 : uscita a 62 anni - convenienza per Contributi e assegno : Quanto può essere conveniente andare in Pensione anticipata con la quota 100 sulla base dei contributi versati e dell'assegno di Pensione futura? Con la misura di uscita anticipata, secondo quanto potrebbe essere previsto nella legge di Stabilita' 2019, a partire dal prossimo 1° febbraio i contribuenti che avranno maturato la quota 100 potranno andare in Pensione sommando eta' e contributi. Ad oggi, non è ancora possibile stabilire con certezza ...

Scuola : Pd Veneto - Contributi per il buono - libri - Comuni in difficoltà - senza certezze : Venezia, 15 ott. (AdnKronos) - “La Giunta regionale del Veneto faccia chiarezza sui contributi per il buono libri per l’anno scolastico appena iniziato: la documentazione richiesta ai cittadini non Comunitari sta provocando ritardi e disagi. In attesa che ogni dubbio venga sciolto, sarebbe meglio pr

Pensioni - quota 100 solo l'inizio : l'anzianità Contributiva per tutti obiettivo finale : Il primo passo per la realizzazione della riforma Pensioni è quota 100, ma lo step finale sarà la possibilità di andare in pensione con 41 anni di anzianità. Lo ha dichiarato Matteo Salvini, ospite alla trasmissione W l'Italia in onda su Rete 4. Il leader della Lega Nord ha inoltre parlato delle risorse economiche che verranno destinate nel 2019 alla nuova forma di pensione anticipata, ripetendo quello che aveva già sostenuto nell'intervista ...

Contributi per riscatti - ricongiunzioni e rendite : si pagano con SisalPay : L’Inps comunica ai cittadini alcune novità in tema di pensioni. A seguito della convenzione Reti Amiche tra INPS e Sisal Group SpA, già dal 24 settembre 2018 è disponibile su tutto il territorio nazionale un nuovo canale SisalPay per il pagamento dei Contributi per riscatti,ricongiunzioni e rendite. Contributi da riscatto, ricongiunzioni e rendite: come pagarli Tramite questo servizio è possibile effettuare il pagamento delle rate del proprio ...

Congelati i Contributi per gli sfollati di Genova. Il comitato : "Temiamo siano a rischio gli indennizzi sulle case" : Congelata, per il momento, la seconda tranche dei contributi per gli sfollati di Genova. Autostrade, Regione Liguria, Comune di Genova e cittadini avevano avviato una trattativa proprio sull'erogazione di queste risorse. Luca Fava, uno dei rappresentanti del comitato delle famiglie che hanno dovuto abbandonare le proprie abitazioni dopo il crollo del ponte Morandi, spiega: "Lo abbiamo saputo dopo un incontro con il Comune. Dopo il decreto, che ...

Quota 100 molto selettiva e solo per pochi : si pensa ai 38 anni di Contributi minimi : Dopo il Def la Quota 100 sembra avvicinarsi sempre di più. Anche il Ministro dell’Economia, Giovanni Tria, sembra aver assecondato le idee dei due Vice premier Salvini e Di Maio che con Quota 100 prevedono di iniziare a smontare la legge Fornero come da anni promettono. Nella nota di aggiornamento del Def però, non ci sono accenni sul funzionamento della misura, che adesso deve essere approntata e preparata per la legge di Bilancio. I problemi, ...

Quota 100 : per averla - bisognerà maturare 38 anni di Contributi : L’introduzione della Quota 100 è oramai realtà. Ad aprire la strada è la nota di aggiornamento del Def, approvata pochi giorni fa. Ricordiamo che la Quota 100 è uno strumento che prevede la possibilità di andare in pensione a 62 anni di età, a partire dal 2019. Importante requisito sarà però quello di aver maturato almeno 38 anni di contributi. Oltre a questo, non si parla di eventuali penalizzazioni per coloro che escono prima dal lavoro. ...

Terremoto di Ischia - Contributi ok per tutte le case abusive : Sì a terzo condono e decontribuzione, no a defiscalizzazione e ampliamento delle piante organiche dei Comuni per far fronte all'emergenza ricostruzione. A conti fatti sono questi i punti principali ...

Pensioni - uscita a quota 100 ma per i Contributi minimo di 38 anni : L'obiettivo di cancellare l'odiata legge Fornero, motore della manovra Salva-Italia messa a punto dal governo Monti nel 2011, è sempre più vicino. La Lega, che sul punto aveva battuto con insistenza ...

Pensioni - almeno 38 anni di Contributi per uscire con quota 100. Manovra da 40 miliardi : Ci vorranno almeno 38 anni di contributi per andare in pensione con quota 100. È quanto sta studiando il governo, secondo quanto si apprende da fonti governative. La quota 100 tra...