Contrasto alla criminalità | la GdF per spaccio nigeriano residente in centro d' accoglienza

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Pescara - Continua costante, anche nelle aree interne della provincia di Pescara, l’attività delle Fiamme Gialle finalizzate al controllo capillare del territorio e aldei traffici illeciti. Militari del Nucleo Mobile della Tenenza di Popoli, nel corso di attività di prevenzione eallodi sostanze stupefacenti, in località Torre de’ Passeri (PE), hanno intercettato in flagranza un’attività die cessione di sostanza stupefacente. Intervenuti sul momento, hanno bloccato e identificato un cittadino, mentre consegnava 3 dosi di sostanza stupefacente del tipo marijuana ad un cittadino italianoin zona. Entrambi si erano dati appuntamento nei pressi della stazione per permettere alil rientro immediato aldidella Val Pescara, a Turrivaligniani dove viveva. Oltre al quantitativo ceduto, a ...