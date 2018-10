Conte | non è una manovra ardita Scostamento deficit contenuto

Manovra - Schifani - FI - : spread non si riduce con nuovi toni ma con nuovi Contenuti - : Mentre il Presidente del Consiglio e il Ministro dell'Economia esprimono preoccupazione per i livelli raggiunti dallo spread, infatti, continua la difesa a oltranza dei fondamenti di una Manovra ...

Manovra. Di Maio : non cambierà su deficit - siamo stato sovrano. Conte : spread alto è un problema : Il ministro dell'economia poi aggiunge: "Noi crediamo che una manovra espansiva moderata, molto moderata come è il 2,4%, è quello che andava fatto per impedire un'ulteriore caduta della nostra ...

Manovra - Di Maio : “2 - 4% non cambierà - siamo uno Stato sovrano”. Conte : “Se spread resta alto è un problema” : “Io non credo che si debba parlare di cambiare la Manovra sul tema del 2,4% del deficit, per due motivi: uno perché manteniamo le promesse, due perché siamo uno Stato sovrano”. Il governo non intende rivedere le sue posizioni dopo la bocciatura Ue sulla legge di bilancio. A ribadirlo oggi è Stato il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio interviStato da Radio 24. Ieri sera a “Porta a porta” il ministro ...

Manovra - Di Maio : “2 - 4% non cambierà - siamo uno Stato sovrano”. Conte : “Se spread sale è un problema” : “Io non credo che si debba parlare di cambiare la Manovra sul tema del 2,4% del deficit, per due motivi: uno perché manteniamo le promesse, due perché siamo uno Stato sovrano”. Il governo non intende rivedere le sue posizioni dopo la bocciatura Ue sulla legge di bilancio. A ribadirlo oggi è Stato il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio interviStato da Radio 24. Ieri sera a “Porta a porta” il ministro ...

I timori di Conte per lo spread : “Se sale - il sistema non regge” : In una giornata che non finisce più Giuseppe Conte si ritaglia qualche minuto per ammirare le tele del Tiepolo e del Settecento veneto ospitate al primo piano del museo Puskin di Mosca . Qui si fa intervistare dall’agenzia russa Tass in mezzo alla mostra che presto traslocherà a Vicenza, prima di appartarsi per leggere le dichiarazioni preoccupate ...

Overwatch : sono in sviluppo nuovi Contenuti ma non saranno mostrati al BlizzCon : Qualche giorno fa Blizzard ha svelato nuove informazioni sulla World of Warcraft Classic demo che potrà essere giocata durante il BlizzCon 2018. Molti fan si sono dunque chiesti se ci sarebbe stato spazio anche per nuovi contenuti di Overwatch ma a quanto pare non sarà così.Come riporta VG247, il director di Overwatch Jeff Kaplan ha spiegato che durante l'evento non verranno mostrati nuovi contenuti riguardo all'FPS multiplayer di Blizzard in ...

Conte a Mosca da Putin e imprenditori : “Le sanzioni non possono essere un fine” : A poco più di dieci giorni dalla visita ufficiale a Mosca del ministro degli Esteri italiano Enzo Moavero Milanesi, è il premier Giuseppe Conte a varcare la soglia del Cremlino per presentarsi alla corte di Vladimir Putin. Conte è arrivato nella capitale russa nel tardo pomeriggio del 23 ottobre, poco dopo la bocciatura della Commissione europea del Documento programmatico di bilancio presentato il 15 ottobre dal governo italiano. Ed è proprio ...

Conte a Mosca : 'Sanzioni da superare'. Putin : 'Ci fidiamo di Italia ma non parlato di acquisto debito' : LEGGI ANCHE Putin e Conte coesi nel rafforzare la cooperazione Russia-Italia 'Sappiamo che l'economia Italiana ha basi solide, ci fidiamo di quanto sta facendo il governo Italiano e siamo sicuri che ...

Ucraina - Conte : non c'è alternativa ad attuazione accordi Minsk : Roma, 24 ott., askanews, - 'La crisi Ucraina rimane una questione fondamentale da risolvere, una questione che ha messo in discussione i fondamenti dei rapporti tra Ue e Russia e se non si pone ...

Conte va da Putin. Chiede una mano per la Libia - non per i titoli di Stato : Avvicinarsi a Vladimir Putin senza irritare Donald Trump: Roma ci prova. Non arriva sino al punto di dire di sentirsi a casa, come Matteo Salvini, ma di certo Giuseppe Conte apre convintamente alla Russia. A visitare Mosca, è un premier "col colbacco", metafora utile per tracciare il segno politico della missione di Conte nella capitale russa. Affari e geopolitica: Roma guarda a est, ancor più che oltreoceano. Lo fa per avere un ...

Conte : non chiedo a Putin di comprare titoli Italia ma è affare : Roma, 24 ott., askanews, - 'Non sono venuto qui per chiedere a Putin di comprare titoli Italiani tramite il fondo sovrano. I fondamenti dell'economia Italiana sono solidi, ci viene riconosciuto all'estero, meno in patria'. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Mosca con Vladimir Putin. 'Faccio - ha ...

Conte a Putin : amicizia solida Italia-Russia nonostante difficoltà : Mosca, 24 ott., askanews, - 'amicizia solida che va ben oltre le difficoltà del momento'. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, incontrando il presidente Vladimir Putin al Cremlino, ...

Russia-Italia : Conte - amicizia solida nonostante difficoltà : 'L'Italia e la Russia godono di eccellenti rapporti tradizionali sia in campo economico, che culturale e commerciale'. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, incontrando il presidente russo ...

Russia-Italia : Conte - amicizia solida nonostante difficoltà : "L'Italia e la Russia godono di eccellenti rapporti tradizionali sia in campo economico, che culturale e commerciale". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, incontrando il presidente russo Vladimir Putin al Cremlino. "Malgrado il Contesto internazionale delicato - ha continuato Conte - siamo sempre riusciti a mantenere alta la qualità dei nostri rapporti". "Confermiamo - ha ...