Conte | La manovra è descritta come ardita | ma non lo è L' ira di Confindustria

Conte : governo coeso - manovra non ardita : 14.56 "Nessuna paura.Il clima è molto coeso all'interno del governo." Così il premier Conte smentisce frizioni."La manovra è descritta come particolarmente ardita,in realtà non è così,prevediamo scostamento del deficit molto, molto Contenuto. Siamo partiti da un 2% rapporto deficit-pil, bisogna parlare di uno scostamento reale dello 0,4%". E poi:"Adesso sembra che lo spread sia diventato l'elemento centrale della nostra vita economica,sociale, ...

Conte : non è una manovra ardita. Scostamento deficit Contenuto : Rimini, 25 ott., askanews, - 'Non è una manovra ardita: prevediamo uno Scostamento dal deficit molto Contenuto'. A spiegarlo è stato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando all'Assemblea ...

Manovra - Schifani - FI - : spread non si riduce con nuovi toni ma con nuovi Contenuti - : Mentre il Presidente del Consiglio e il Ministro dell'Economia esprimono preoccupazione per i livelli raggiunti dallo spread, infatti, continua la difesa a oltranza dei fondamenti di una Manovra ...

Manovra. Di Maio : non cambierà su deficit - siamo stato sovrano. Conte : spread alto è un problema : Il ministro dell'economia poi aggiunge: "Noi crediamo che una manovra espansiva moderata, molto moderata come è il 2,4%, è quello che andava fatto per impedire un'ulteriore caduta della nostra ...

Manovra - Di Maio : “2 - 4% non cambierà - siamo uno Stato sovrano”. Conte : “Se spread resta alto è un problema” : “Io non credo che si debba parlare di cambiare la Manovra sul tema del 2,4% del deficit, per due motivi: uno perché manteniamo le promesse, due perché siamo uno Stato sovrano”. Il governo non intende rivedere le sue posizioni dopo la bocciatura Ue sulla legge di bilancio. A ribadirlo oggi è Stato il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio interviStato da Radio 24. Ieri sera a “Porta a porta” il ministro ...

Manovra : Conte - 'squadra Italia' saprà dare grande risposta a mondo e Ue : A loro ho ribadito che l'Italia è un Paese che gode di buona salute, i fondamenti della nostra economia sono solidi'. 'Ho avuto modo di apprezzare la dinamicità del nostro tessuto imprenditoriale. La ...

Manovra - Matteo Salvini : 'Non si torna indietro - sarà Giuseppe Conte a decidere i tempi di risposta all'Ue' : 'La bocciatura da parte dell'Ue non cambia nulla, indietro non si torna ' ribadisce Matteo Salvini che assicura: 'L'Unione avrà educatamente tutte le risposte che ci chiede, anche se la nostra linea è ...

Conte a imprenditori : con manovra vi stiamo riservando attenzione : Mosca, 24 ott., askanews, - 'Vi stiamo riservando un'attenzione particolare con questa manovra economica in termini di sgravi fiscali, anche per il costo del lavoro: ci rendiamo conto che in Italia ...

Il governo Conte ha dichiarato guerra all’Ue sulla manovra : e ora che succede? : Il primo ministro Giuseppe Conte e i suoi vice Luigi Di Maio e Matteo Salvini a una conferenza il 20 ottobre scorso. (Simona Granati – Corbis/Getty Images) Le istituzioni comunitarie europee hanno ufficialmente rigettato la manovra italiana: come si temeva, l’Unione europea ha chiesto una nuova bozza di Documento programmatico di bilancio al governo Conte, che dovrà consegnarla a Bruxelles entro le prossime tre settimane. Stando ai ...

Manovra bocciata a mercati aperti Conte : il 2 - 4% per ora non si tocca : Da Bruxelles potevano almeno aspettare la chiusura delle Borse. E invece alle poco dopo le 15 è arrivato il verdetto della Commissione europea sul documento programmatico di bilancio dell'Italia. La Commissione europea ha "bocciato" il progetto di bilancio dell'Italia, richiedendo formalmente la presentazione di un nuovo piano entro tre settimane. Segui su affaritaliani.it

'Sulla manovra nessun piano B' - dice Conte. Ma sarà vero? : È tutto già scritto nella lettera che il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha scritto per replicare agli appunti della Commissione: 'qualora i rapporti deficit-Pil e debito-Pil non dovessero ...

Cosa Contesta esattamente Bruxelles della manovra italiana : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria 'rimane un interlocutore credibile, spero si possa convincere, lui e il governo al rispetto degli impegni che tutti i paesi della zona euro hanno preso', ...