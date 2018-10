Conte | con Putin rapporto di amicizia

Conte - vorremmo di nuovo il G8 con Mosca : ANSA, - Mosca, 25 OTT - Il premier italiano Giuseppe Conte torna a dirsi favorevole al ritorno al formato G8 con la Russia. "Se ci sedessimo assieme in un gruppo di otto al summit" in Canada a giugno -...

Conte : governo coeso - manovra non ardita : E poi:"Adesso sembra che lo spread sia diventato l'elemento centrale della nostra vita economica,sociale, politica." "Stiamo lavorando a un piano di investimenti di 36 miliardi in 15 anni".

Conte incontra Putin e lo invita in Italia : “Manchi da troppo tempo”. E il presidente russo annuisce e sorride : “Sono molto Contento della visita. Mi è stata riservata un’accoglienza meravigliosa. Direi che sia nato anche un rapporto di amicizia“. A dirlo, dopo l’incontro con Vladimir Putin, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che durante il vertice a Mosca ha invitato il presidente russo in Italia: “Manca da troppo tempo”. Per il Finacial Times, che oggi ha pubblicato un articolo dal titolo L’Italia loda Putin ...

Conte : governo coeso - manovra non ardita : 14.56 "Nessuna paura.Il clima è molto coeso all'interno del governo." Così il premier Conte smentisce frizioni."La manovra è descritta come particolarmente ardita,in realtà non è così,prevediamo scostamento del deficit molto, molto Contenuto. Siamo partiti da un 2% rapporto deficit-pil, bisogna parlare di uno scostamento reale dello 0,4%". E poi:"Adesso sembra che lo spread sia diventato l'elemento centrale della nostra vita economica,sociale, ...

Governo - Conte : clima coeso - siamo concentrati per fare ripartire l'Italia : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, assicura che "il clima all'interno del Governo è molto coeso" e dice di non avere "nessuna paura" che tra i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio possano sorgere nuove tensioni. Conte rispondendo alle domande dei cronisti al termine del suo intervento all'assemblea dell'Anci, ha affermato: "siamo concentrati per realizzare gli obiettivi per ...

Conte : non è una manovra ardita. Scostamento deficit Contenuto : Rimini, 25 ott., askanews, - 'Non è una manovra ardita: prevediamo uno Scostamento dal deficit molto Contenuto'. A spiegarlo è stato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando all'Assemblea ...

Conte in Russia : Putin “no remore ad acquisto titoli Stato italiani”/ Università Mosca : “fiducia in Governo” : Conte a Mosca: nasce l’asse Italia-Russia. Ultime notizie, Putin e il Cremlino a fianco del governo. Probabile "appoggio" del Fondo russo all'acquisto di Btp italiani(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 13:50:00 GMT)

Al via “Autopsia di Venezia” - il progetto di crowdfunding che racConterà la Serenissima : un appello per salvare la città - tra turismo di massa e spopolamento : Ha preso il via in questi giorni “Autopsia di Venezia” (“Venice’s autopsy”), il progetto di crowdfunding che finanzierà una mostra fotografica d‘autore dedicata a illustrare la situazione attuale della città, fra turismo di massa e spopolamento. L’esposizione, che partirà a settembre 2019 in concomitanza con la Biennale d’Arte e si protrarrà fino a maggio 2020, sarà curata dal fotografo veneziano Michele Alassio, e porterà all’attenzione ...

Conte vola da Putin : "Via sanzioni alla Russia' e firmano 13 accordi commerciali per 1 - 5 mld di euro : " L'economia italiana ha buone basi e siamo sicuri che i problemi con la Commissione europea saranno risolti" ha sostenuto Conte. "Non sono venuto in Russia a chiedere al presidente Putin di ...

[Il punto] Putin apre all'acquisto di titoli di Stato italiani. Conte esulta ma sarebbe una mela avvelenata : Sono altre le vie da seguire per impedire che lo spread finisca fuori controllo e con esso la nostra economia. Non ci sono pasti gratis ma neanche scorciatoie. 25 ottobre 2018 Diventa fan di Tiscali ...

Manovra - Schifani - FI - : spread non si riduce con nuovi toni ma con nuovi Contenuti - : Mentre il Presidente del Consiglio e il Ministro dell'Economia esprimono preoccupazione per i livelli raggiunti dallo spread, infatti, continua la difesa a oltranza dei fondamenti di una Manovra ...