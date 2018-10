Consigli Fantacalcio 10^ Giornata Serie A 2018-19 | Il ritorno di Piatek

Consigli Fantacalcio Serie A / 9^ giornata : le difese meno battute - ecco chi schierare : Consigli Fantacalcio Serie A, le nostre dritte per la 9^ giornata. ecco chi schierare secondo noi nel nono turno del massimo campionato (20-21-22 ottobre)(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 13:59:00 GMT)

Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte per la 9^ giornata : chi schierare? : Consigli Fantacalcio Serie A, le nostre dritte per la 9^ giornata. Ecco chi schierare secondo noi nel nono turno del massimo campionato (20-21-22 ottobre)(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 09:04:00 GMT)

Consigli Fantacalcio - 9^ giornata : chi evitare : Archiviata la pausa dedicata alla Nations League, si torna a fare sul serio in campionato. Tre delle quattro squadre impegnate in Champions scenderanno in campo domani; domenica sera, il piatto forte del nono turno: Inter-Milan. Ecco chi evitare al Fantacalcio. Roma-Spal (Cristante-Petagna) Nel 4-2-3-1, il centrocampista è chiamato a sacrificarsi in fase difensiva, cosa che gli preclude la possibilità di andare al tiro spesso. L’ex ...

Consigli Fantacalcio - 9^ giornata : chi schierare : La sosta per gli incontri delle Nazionali ha privato i fantallenatori di un fine settimana condito dalle gioie e dai dolori che il gioco del fantacalcio è solito arrecare. Adesso la Serie A sta per tornare ed è tempo di mettersi all’opera per studiare la miglior formazione possibile in vista del prossimo turno. Si inizia domani alle 15 con Roma-Spal, mentre si chiuderà lunedì sera con Sampdoria-Sassuolo. In mezzo il derby tra Inter e ...

Fantacalcio : i Consigli per la formazione della 9a giornata : Torna il campionato di Serie A dopo la sosta per le nazionali. Ecco i consigli del Fantacalcio per la 9a giornata. Tre da schierare Lorenzo Pellegrini. In condizione strepitosa, con una voglia matta di tornare a giocare dopo le due partite in Azzurro in cui Mancini non l’ha scelto come titolare preferendogli Barella, Lorenzo Pellegrini trova la Spal per ripartire da dove si era fermato. Gol e assist dalla trequarti di campo. Douglas Costa. ...

Fantacalcio; Consigli Formazione 9^ Giornata Serie A 2018-19 : Arriva Juric - enigma Ventura : Urge un preliminare distinguo, i fantaallenatori di leghe poco numerose, a quattro o sei squadre, nemmeno si accorgeranno dei recenti avvicendamenti di panchina; discorso diverso per le leghe più nutrite, inevitabilmente sensibili a qualsivoglia variazione tattica. Partendo dai rossoblu, Piatek, ca va sans dire, rimarrà perno intoccabile della squadra di Prezosi, così come Romulo e Criscito, leaders dall’ottima media voto, intorno a ...

Sampdoria - Tonelli : “Vi svelo i miei Consigli per il fantacalcio. Quando prendo un giallo…” : Mai banale Lorenzo Tonelli, il difensore è stato protagonista di una simpatica intervista ai microfoni di Fantagazzetta. Poco utilizzato da Sarri nella scorsa stagione a Napoli, ora Tonelli sta vivendo una rinascita dal punto di vista calcistico: titolare indiscusso con la Samp (con il quale ha segnato anche il gol vittoria nella trasferta di Bergamo, […] L'articolo Sampdoria, Tonelli: “Vi svelo i miei consigli per il fantacalcio. ...

Consigli Fantacalcio 8^ giornata : chi evitare : Dopo la scorpacciata di coppe europee, si torna entro i confini nazionali per l’ottava giornata della Serie A. Partite sulla carta favorevoli alle big: trasferte a Udine, Empoli e Ferrara rispettivamente per Juve, Roma e Inter; il Napoli ospita il Sassuolo. Fantacalcisti: ecco chi evitare di schierare nella formazione. Torino-Frosinone (Aina-Salamon) Schierato all’occorrenza sia a destra che a sinistra, non ha ancora trovato ...

Consigli Fantacalcio - 8^ giornata : chi schierare : Con l’arrivo ormai imminente dell’ottava giornata del campionato di Serie A, i fantallenatori di tutta Italia si apprestano a definire gli ultimi dubbi di formazione e a comunicare i propri schieramenti. Ecco i nostri Consigli in merito alle partite che si disputeranno nel prossimo weekend: si inizia stasera alle 20:30 con Torino-Frosinone. Torino-Frosinone (Belotti, Campbell) – Il capitano granata non ha ancora segnato ...

