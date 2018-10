Condono Ischia | il ministro Costa | “Ho espresso il mio disagio in Cdm Spero che il

Radio 24 - botta e risposta tra Oscar Giannino e Di Maio : “Dopo Condono a Ischia - si iscriverà al Pd?” - “Lo faccia lei” : botta e risposta tra il vicepremier Luigi Di Maio e Oscar Giannino, in diretta su Radio 24. Al centro dell’intervista il tema della manovra economica. “Io non credo che si debba parlare di cambiare la manovra sul tema del 2,4% del deficit – ha ribadito Di Maio – per due ragioni: uno perché manteniamo le promesse, due perché siamo uno stato sovrano, dove il Parlamento decide cosa portare avanti e cosa no”. ...

Una volta Di Maio la pensava diversamente sul Condono a Ischia : Nel 2017 diceva di essere molto contrario, oggi che è al governo le cose sono cambiate The post Una volta Di Maio la pensava diversamente sul condono a Ischia appeared first on Il Post.

Di Maio nel 2017 : "Se faccio legge per Condono a Ischia mi iscrivo al Pd". Il presidente dem di Napoli : "Ti aspetto" : E' virale un comizio dell'agosto 2017 del leader dei Cinque Stelle pubblicato oggi sui social da Tommaso Ederoclite del Pd Napoli

Di Maio nel 2017 : "Se faccio legge Condono a Ischia mi iscrivo al Pd". Il segretario dem di Napoli : "Ti aspetto" : E' virale un comizio dell'agosto 2017 del leader dei Cinque Stelle pubblicato oggi sui social da Tommaso Ederoclite del Pd Napoli

Quando Di Maio diceva : “Se trovate una mia proposta di legge di Condono su Ischia mi iscrivo al Pd” : Il terremoto aveva colpito l’isola di Ischia da 48 ore, provocando il crollo di diverse case e la morte di due persone. E Luigi Di Maio, all’epoca deputato del M5s, in un comizio, datato 23 agosto 2017, diceva: “Chiedo a tutti i parlamentari della Repubblica e tutti i giornalisti italiani di andare a vedere se esiste una proposta di legge di condono, a firma Luigi Di Maio, che riguarda Ischia o qualsiasi altra Regione. Se la ...

"Condono per Ischia - Di Maio ora iscriviti al Pd" : "Ti aspettiamo in federazione". Firmato, il presidente del Pd Napoli Tommaso Ederoclite che, sulle sue pagine social, ha pubblicato un video di un comizio di Luigi Di Maio del 23 agosto 2017 : " ...

Pace fiscale e pace politica. La Lega porta a casa il decreto Sicurezza mentre M5s il Condono a Ischia : I frutti della pace fiscale e soprattutto politica fanno capolino nelle commissioni parlamentari con emendamenti a doppia firma M5s e Lega. I toni duri, con minacce incrociate, ostruzionismo che fa pensare a due forze contrapposte più che a due partiti che convivono nella stessa maggioranza, si sono ammorditi.Il decreto fiscale, seconda versione, ovvero quella frutto del consiglio dei ministri di sabato che ha mozzato la "manina" ...

'Sul Condono a Ischia e sul dl sicurezza non accettiamo ricatti'. Parla Fattori - M5s - : Roma. A Italia 5 stelle lei non c'è andata. "Avevo impegni pregressi e improrogabili", si giustifica, quasi a escludere a priori che si trattasse di una diserzione in segno di protesta. E però il ...

Condonicchio edilizio per Ischia e Condonone per l'Italia centrale. Ma del secondo non si parla : Tra le pieghe del dibattito pubblico italiano sta prendendo forma una nuova, non proprio promettente, tendenza: il "razzismo ambientalista", l'idea cioè che gli abusi edilizi siano più o meno gravi a seconda della latitudine di dove vengono commessi.L'occasione per questo originalissimo distinguo viene dalle discussioni intorno al tema – questo un "ever green" della politica nazionale – dei condoni. Si parla e si scrive ...

Non c'è "onestà" nel Condono edilizio targato 5 Stelle a Ischia : Il 2018 sarà l'anno del condono edilizio del governo Conte, dopo quello del 1985 dell'esecutivo Craxi e i due approvati da Berlusconi nel 1994 e 2003? Se venisse approvato il Decreto Genova, con l'articolo sulla ricostruzione post terremoto a Ischia, sarebbe proprio così e non sarebbe motivo di vanto per il vicepremier Luigi Di Maio.Perché se per la Lega non sarebbe una novità, visto che ne ha già approvati due ...

Com'è andato il confronto a distanza tra Renzi e Di Maio sul Condono a Ischia : "Il condono è dire che non c'è legalità, c'è il condono fiscale. Ma cosa ha Di Maio ad Ischia per dire tutte le volte che serve il condono tombale. Come mai nessun giornalista si chiede il perché di questa insistenza di Di Maio su Ischia?". la domanda l'ha posta in mattinata Renzi nell'intervento conclusivo della nona edizione della Leopolda. A stretto ...

Com'è andato il confronto a distanza tra Renzi e Di Maio sul Condono a Ischia : 'Il condono è dire che non c'è legalità, c'è il condono fiscale. Ma cosa ha Di Maio ad Ischia per dire tutte le volte che serve il condono tombale. Come mai nessun giornalista si chiede il perché di ...

Il Condono edilizio a Ischia - l’altra cosa che divide Lega e M5S : La vuole il M5S e ammette ai fondi per la ricostruzione del terremoto del 2017 anche migliaia di case frutto di abusi edilizi, ma la Lega ha fatto storie The post Il condono edilizio a Ischia, l’altra cosa che divide Lega e M5S appeared first on Il Post.

Anche il Condono di Ischia fa litigare Lega e M5S : E l'isola colpita dal sisma dello scorso anno si trova al centro di una contesa politica. I rapporti di Legambiente Ischia è uno degli esempi italiani più ricorrenti dell'abusivismo edilizio. Decenni ...