Condanna di risarcimento Il Fatto-Renzi padre | giusto chiedere aiuto ai lettori?

Bambina nata cieca e tetraplegica - ospedale e medici Condanna ti : maxi risarcimento di 4 - 7 milioni di euro : La Bambina era nata cieca e tetraplegica , senza che i genitori lo sapessero. Ora, dopo dieci anni dalla nascita, è arrivata la condanna: l" ospedale di Rovigo, i ginecologi e le assicurazioni (Lloyd"s di Londra e Am Trust euro pe Ltd) hanno perso la causa intentata dai genitori della piccola e ora dovranno pagare in risarcimento la bellezza di 4,7 milioni di euro .La nascita il 3 dicembre 2008 presso l"Usl5 veneta e nel maggio 2014 la bimba era ...

Volo cancellato - e il giudice Condanna Costa Crociere al risarcimento : Costa Crociere condanna ta a risarcire una coppia per un Volo cancellato . Sembra un paradosso per una compagnia di navigazione, ma è quello che è accaduto. E dal punto di vista legale è anche del tutto ...

Definì Belen "viado" - Nina Moric Condanna ta per diffamazione : pagherà 2mila euro di risarcimento : Nina Moric condannata a risarcire Belen Rodriguez con la cifra simbolica di duemila euro , e a una multa da 600 euro . Si è conclusa così la querelle giudiziaria tra le due ex fidanzate di Fabrizio ...

Affittopoli Roma - la corte dei conti Condanna la società di Alfredo Romeo : risarcimento da un milione di euro : Un milione di euro di danno erariale. Almeno 72 immobili del comune di Roma dati in concessione per anni a canone ultra-agevolato, a vantaggio di finte associazioni, istituti religiosi, sindacati e partiti politici (più o meno mascherati) che non ne avevano diritto. Tutto ciò con contratti scaduti e mai rinnovati e con migliaia di euro di morosità non riscosse o addirittura mai contestate attraverso strumenti come il recupero crediti o lo ...