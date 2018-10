Con la manovra la Lega ha tradito gli elettori E ora mette a rischio il futuro

Manovra : l'incertezza rischia di frenare l'eConomia reale : Per il resto il ricorso al deficit, più che mirato ad investimenti ed espansione dell'economia, è assorbito da Quota 100 e Reddito di cittadinanza. Delle due misure solo l'ultima potrebbe avere un ...

Manovra : l'incertezza rischia di frenare l'eConomia reale : Per il resto il ricorso al deficit, più che mirato ad investimenti ed espansione dell'economia, è assorbito da Quota 100 e Reddito di cittadinanza. Delle due misure solo l'ultima potrebbe avere un ...

Tria : 'Con spread a questi livelli rischio banche. Manovra - se crisi come in 2008 qualcosa cambieremmo' : Non c'è bisogno che salga a 400 punti base. Anche ai livelli attuali lo spread BTP-Bund è un rischio. Lo ha ammesso il ministro dell'economia, Giovanni Tria.

Manovra - Melénchon Contro l'Ue dopo la bocciatura : Italia espropriata della sovranità : dopo che l'Europa ha ratificato la decisione di non approvare la Manovra finanziaria del'Italia, tante sono state le reazioni. Quelle che provengono dal Bel Paese raccontano che Di Maio e Salvini non hanno intenzione di fare alcun passo indietro. La Manovra del popolo [VIDEO] non può essere sacrificata, nelle loro opinioni, sull'altare dei conti pretesi dall'Unione Europea e non paiono esserci i margini affinché le tre settimane di tempo ...

QUOTA 100 E RIFORMA PENSIONI 2018/ Manovra Con truffa - ecco perché seCondo Gasparri (ultime notizie) : Nella Manovra 2019 c’è anche la RIFORMA delle PENSIONI con QUOTA 100 e le finestre trimestrali. Per Maurizio Gasparri il Governo vuole imbrogliare gli italiani(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 05:51:00 GMT)

Manovra e Confronto Con la Ue : vertice a palazzo Chigi Con i leader : È iniziata a palazzo Chigi la riunione del Comitato interministeriale per gli Affari europei. Alla riunione, presieduta dal ministro Paolo Savona, hanno preannunciato la loro presenza i vicepremier ...

Manovra - Con Condono risparmi fino a 12mila euro all'anno : Il condono governativo permetterà a chi farà affiorare redditi non dichiarati ai fini fiscali e pensionistici di risparmiare , in media, 'fra 9.000 e 12.000 euro all'anno'. E ciò grazie alla ...

Manovra - Con Condono risparmi fino a 12mila euro all'anno : Il condono governativo permetterà a chi farà affiorare redditi non dichiarati ai fini fiscali e pensionistici di risparmiare (in media) «fra 9.000 e 12.000 euro...

Salvini “Manovra non cambia - Ue può mandare letterine fino a Natale”/ Contro Moscovici - “attacco a eConomia” : Manovra, Salvini: "Ue può mandare letterine fino a Natale, ma la Legge non cambia". Ultime notizie e sContro con Europa e Moscovici: "è attacco all'economia Italia"(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 18:43:00 GMT)

Manovra - il giorno del giudizio è il 26 Cambierà tutto Con Standard & Poor’s? Borsa giù : -1 - 69% - lo spread oltre 320 : Quali sono le prossime tappe? Che succede se viene aperta una procedura di infrazione contro l’Italia? Ed è mai capitato in passato?

Manovra - falchi e colombe preparano il Confronto dopo la bocciatura : Così il ministro dell'Economia Giovanni Tria in un'intervista concessa al condirettore di Famiglia Cristiana Luciano Regolo in edicola domani. 'Chi sostiene che questo Governo voglia portare l'Italia ...

Manovra - Tria : non siamo temerari - non a rischio tenuta Conti : Roma, 24 ott., askanews, - 'Chi sostiene che questo governo voglia portare l'Italia fuori dell'Unione europea e dall'euro è fuori dalla realtà'. Lo ha affermato il ministro dell'Economia Giovanni Tria in un'intervista a Famiglia Cristiana in edicola domani. 'La nostra - spiega il titolare di Via XX Settembre - non è di sicuro una strategia …

Manovra - Salvini : 'Dall'Ue un attacco all'eConomia italiana' | Berlino : 'Noi sosteniamo il lavoro della Commissione' : ... questi sono importanti presupposti per quello che vogliamo tutti, e cioè un sviluppo positivo e sostenibile dell'economia per i cittadini", ha aggiunto.

Manovra - Salvini categorico : “Noi siamo Con gli italiani - la manovra non cambierà” Bruxelles avvertita : manovra Salvini, “siamo qui per migliorare la vita degli italiani” l’UE è avvertita manovra Salvini ha ribadito «se insistono a tirare schiaffoni a caso mi verrebbe voglia di dare più soldi agli italiani». «Tutte le manovre passate», ha continuato, «hanno fatto crescere il debito di 300 miliardi di euro» «Noi siamo qua per migliorare la vita degli italiani, mi sembra un attacco pregiudiziale, la contestazione principale è che ...