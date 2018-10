Come votare a X Factor 2018 via Twitter | app | Sky e smartwatch | info e regole del

X Factor 2018 televoto : Come votare i concorrenti durante i Live Show : X Factor 2018 televoto. Da giovedì 25 ottobre torna su Sky Uno X Factor 12 con la fase dei Live Show in diretta. I talenti scelti dai giudici Mara Maionchi, Fedez, Manuel Agnelli e Asia Argento sostituita ora da Lodo Guenzi si sfideranno con le esibizioni dal vivo. Sarà il pubblico da casa a stilare la classifica di ogni manche e decidere chi mandare al ballottaggio e quindi a rischio eliminazione. Ecco di seguito come votare i ...

MTV EMA 2018 nomination e Come votare gli artisti nominati : MTV EMA 2018 nomination. Domenica 4 novembre si svolgeranno al Bilbao Exhibition Centre di Barakaldo in Spagna gli MTV Europe Music Awards 2018, premi che celebrano gli artisti migliori in Europa nell’ultimo anno. TUTTO SUGLI #EMA MTV EMA 2018 nomination: tutti gli artisti MTV ha annunciato le nomination per gli MTV EMA 2018 che vedono in testa Camila Cabello con sei nomination tra cui Best Song e Best Video, per il suo ...

Grande Fratello Vip 2018 : Come votare : E’ ufficialmente partita la terza edizione del Grande Fratello Vip 2018 e parte così anche la gara tra le celebrities rinchiuse nella casa più spiata d’Italia. Fondamentale nel gioco è il televoto che da sempre ha deciso il vincitore finale del reality show più seguito della televisione italiana. Proprio per questo motivo, abbiamo pensato di indicarvi come funziona il televoto e le varie modalità di voto disponibile per il ...

Grande Fratello Vip 3 televoto : Come votare i concorrenti edizione 2018 : Grande Fratello VIP 3 televoto. Da lunedì 24 settembre torna su Canale 5 il Grande Fratello Vip 2018. La nuova edizione del reality dedicato alle celebrità sarà piena di sorprese e colpi di scena. A condurre ritroviamo Ilary Blasi insieme a Alfonso Signorini, con la presenza in studio della Gialappa’s Band. Ecco di seguito come votare i concorrenti e tutte le modalità di televoto. DOVE VEDERE LE PUNTATE Grande Fratello Vip 3 ...

Matteo Salvini è Come NeroneCosì si tornerà presto a votare : Luigi Bisignani: "Con Salvini indagato si torna al voto. Matteo è come Nerone. La sua strategia per conquistare Roma appare chiara: fare terra bruciata nel più breve tempo possibile e andare a elezioni anticipate per poi ricostruire, ma da Palazzo Chigi, e portare quel cambiamento di cui l'Italia, a suo parere, ha bisogno" Segui su affaritaliani.it