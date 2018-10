Come organizzano le proprie azioni a livello mentale i bambini? Ne parlano gli esperti

meteoweb.eu

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Venerdì 26 ottobre presso l’aula Marco Martini dell’Università di Milano-Bicocca si terrà una conferenza in cui interverranno, psicologi, logopedisti, educatori professionali e ricercatori dell’infanzia che discuteranno il tema della valutazione di Funzioni esecutive nello sviluppo del bambino. Queste attività mentali permettono di organizzare e realizzare tutte lequotidiane: dalla pianificazione di un lavoro al fine di memorizzare e ricordare gli impegni, fino al mantenimento dell’attenzione per non inciampare in errori di distrazione. Le Funzioni Esecutive sono richieste sia agli adulti, che ai, soprattutto a scuola o nelle pratiche sportive, ma anche nei rapporti che si instaurano coi compagni/amici. Molti disturbi infantili, infatti, si associano a deficit delle funzioni esecutive:disattenti, disorganizzati, incapaci di valutare le conseguenze dei ...