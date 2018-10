Come fare screenshot su Huawei Mate 20 Pro : Guida per scattare screenshot su Huawei Mate 20 Pro. Come catturare screenshot su Huawei Mate 20 Pro. Salvare scherMate su Huawei Mate 20 Pro screenshot Su Huawei Mate 20 Pro Huawei Mate 20 Pro è il secondo top di gamma 2018 dell’azienda cinese. Un modello che punterà senz’altro a stupire, grazie anche alla nuova CPU Kirin 980, la […]

Volete attivare l’Always On Display sui Google Pixel di prima generazione con Android 9 Pie? Ecco Come fare : Ecco una semplice guida per abilitare l'Always On Display sui Google Pixel e Google Pixel XL di prima generazione con Android 9 Pie. L'articolo Volete attivare l’Always On Display sui Google Pixel di prima generazione con Android 9 Pie? Ecco come fare proviene da TuttoAndroid.

Carovana migranti - il Pentagono invia 800 uomini alla frontiera. Trump : “Li fermeremo - non faremo Come l’Europa” : Ottocento militari schierati al confine in attesa della Carovana. Donald Trump passa dalle parole ai fatti e dà il via alla prima misura per fronteggiare i 7mila migranti in cammino dall’Honduras verso gli Stati Uniti. Ormai il presidente dedica ai caminantes almeno un tweet al giorno, e il contenuto è sempre molto simile. “I Democratici hanno fatto apposta leggi per rendere difficile fermare le persone al confine”, ...

F1 - Raikkonen svela : “potrei fare i test di Abu Dhabi con la Sauber. Austin? Ecco Come ho festeggiato” : Il pilota della Ferrari ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del week-end del Messico, terzultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 Basta un settimo posto a Lewis Hamilton per festeggiare il titolo mondiale, con ogni probabilità sarà il Gp del Messico ad incoronare il britannico per la quinta volta in carriera. come accaduto un anno fa, il pilota della Mercedes potrebbe esultare sul circuito intitolato ai fratelli Rodriguez, ...

Come fare Storie Instagram continue : Spesso andando su Instagram ci capita di vedere delle persone che fanno delle Storie Instagram registrate in modo continuato, senza interruzione, pur essendo “spezzettate” nei famosi 15 secondi. Se vi state chiedendo anche voi Come fare leggi di più...

Google Search - ora è più facile eliminare le proprie ricerche passate : ecco Come fare : La nuova sezione “I tuoi dati di ricerca”, accessibile direttamente dalla pagina principale senza troppi labirinti, consente di eliminare dai server di Big G le informazioni relative alle parole ricercate e ai link visitati

Manovra. Tria apre verso l’Europa : “decideremo Come fare” : Alla fine i grillini dovranno cedere all’Europa. A Porta a Porta il ministro dell’Economia Giovanni Tria spiega infatti che lo

Come fare a dormire meglio? Un pigiama di lana può darvi una mano : L'insonnia è un problema grave perché non riuscire a godere di una notte di sonno ristoratore rende più difficile svolgere le attività lavorative e di studio il giorno successivo, oltre a influenzare ...

Sopracciglia perfette : Come fare : Avere Sopracciglia perfette sembra essere divenuta l’ultima ossessione di tutte le star di Hollywood e non solo. Ossessione che ha delle fondamenta molto solide: tutti noi, osservando un bel viso, possiamo essere ammaliati dal suo sguardo. In fondo è risaputo: lo sguardo è la principale arma di seduzione e l’architettura delle Sopracciglia può esaltare la profondità dello sguardo fino a renderlo magnetico. Se anche tu vuoi Sopracciglia ...

Come fare lo sham?oo fatto in casa contro la perdita dei capelli : La perdita dei capelli è un problema che affligge chiunque, uomini e donne di qualsiasi età. La perdita dei capelli secondo gli esperti è dovuta a diversi fattori Come stress, gravidanza, menopausa, perdita di peso e così via. Ci sono, poi, altri fattori da considerare che possono accelerare e promuovere la perdita dei capelli. Lo … Continua a leggere →

Cisti vaginale - Come riconoscerla e cosa fare : Toccandoti la vagina hai sentito una strana pallina che ti dà fastidio e ora sei in ansia profonda? Lo capiamo benissimo. Ma allarmarsi non serve a niente. Meglio capire di che cosa potrebbe trattarsi in modo da intervenire come si deve. Innanzitutto, ci teniamo a precisare come ogni volta che, se hai problemi, faresti bene a rivolgerti a un medico: questo non è un sito medico e ha il solo scopo di informare i lettori. Detto questo, torniamo ...

Assegno di mantenimento : Come fare per non pagarlo : Il pagamento dell’Assegno di mantenimento può essere evitato o revocato in presenza di situazioni specifiche. Pensi di rischiare di poter versare l’Assegno di mantenimento al tuo coniuge o sei stato già condannato a farlo e la cifra pesa molto sul tuo portafoglio? Sappi che ci sono determinate condizioni che potrebbero evitare o revocare il pagamento: addebito della separazione all’altro; reddito, capacità lavorativa, capacità di spesa del ...

Spread - Come fare affari con i Btp e i mutui : Prima che il presidente della Commissione Bilancio della Camera, Claudio Borghi, gli spegnesse il microfono, il ministro dell' Economia, Giovanni Tria, lo stava spiegando ai deputati in audizione ...

Come fare mosaico su Instagram : Se curi molto il tuo profilo Instagram e lo arricchisci continuamente con scatti fotografici bellissimi e apprezzati dai tuoi follower, puoi donare un ulteriore tocco di originalità, caricando una delle tue migliori foto sotto forma di mosaico. L’operazione è più semplice di quel che pensi, basta solo utilizzare le giuste App, che sto per consigliarti in […] Come fare mosaico su Instagram