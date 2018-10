Colpo finale ai siti di streaming bloccati che rinascono subito? L’AGCOM interviene

optimaitalia

: In Veneto l’abbattimento dei lupi diventa legale... gli abbiamo tolto il territorio,abbiamo inquinato,deforestato,c… - GassmanGassmann : In Veneto l’abbattimento dei lupi diventa legale... gli abbiamo tolto il territorio,abbiamo inquinato,deforestato,c… - DonaZel82 : RT @GassmanGassmann: In Veneto l’abbattimento dei lupi diventa legale... gli abbiamo tolto il territorio,abbiamo inquinato,deforestato,ceme… - stelladiterra : RT @GassmanGassmann: In Veneto l’abbattimento dei lupi diventa legale... gli abbiamo tolto il territorio,abbiamo inquinato,deforestato,ceme… -

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Idi, si sa, hsnno hanno 7 vite come i gatti, anzi anche di più. Non è raro imbattersi in casi di piattaforme chiuse per violazione del diritto d'autore nella riproduzione di film e serie TV di ogni tipo che, a distanza di pochissimo tempo e anche solo qualche giorno, ricompaiono dal nulla, magari con un vestito leggermente nuovo ma non così tanto da non essere riconoscibili. A questo fenomeno ha appena messo un freno l'AGCOM con un provvedimento pronto a mietere vittime.Il mese scorso è stato deleterio per idi, visto che canali molto noti e seguitissimi come Euroa Guardaserie e Altadefinizione sono statie non più raggiungibili. Il provvedimento specifico è ancora valido per questi e altricon gli stessi scopi o piuttosto sono state trovate delle scorciatoie con l'attivazione di piattaforme gemelle ma con URL ...