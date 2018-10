I fenomeni migratori sono "una ininterrotta, nei confronti della quale l'Italia, consapevole della loro natura globale e non sporadica, si è dimostrata sensibile".Così il presidente Mattarella alla Farnesina "La dinamica demografica, crisi ambientali e climatiche, conflitti hanno alimentato nel continente africano un movimento di popolazioni senza precedenti",ha detto, e "principale obiettivo è collaborare per andare oltre la logica emergenziale".Dal 2015, 470mila sono arrivati dall'Africa in Italia.(Di giovedì 25 ottobre 2018)