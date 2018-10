Coldiretti | addio alle botteghe | arrivano i mercati contadini

Coldiretti : nel 20% delle famiglie addio al menu unico : Il menu del pranzo o della cena divide il 20% delle famiglie italiane dove è scomparsa la tradizione della ricetta unica per tutti per lasciare spazio a vere e proprie pietanze personalizzate a seconda dei gusti o delle esigenze di salute legate a diete o intolleranze. E’ quanto emerge dal primo studio Coldiretti /Censis sul food delivery presentato al Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione, organizzato dalla Coldiretti a ...

Zucchero - Coldiretti : “Senza interventi addio produzione in Italia” : Senza interventi urgenti è a rischio la sopravvivenza della produzione di Zucchero italiano. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare positivamente la richiesta dello stato di crisi nel settore dello Zucchero che l’Italia si appresta a chiedere alla Commissione europea durante il Consiglio agricoltura, in programma lunedì prossimo in Lussemburgo. A fronte di un consumo di oltre 1,7milioni di tonnellate, in Italia – spiega la ...